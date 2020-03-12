Украинский туроператор Join UP! ввел дополнительное страхование финансовых потерь через коронавирус

Для отмены своего тура и возвращения средств необходимо обратиться по месту приобретения тура.

Украинский туроператор Join UP! с целью защиты туристов от рисков в связи с распространяющимся коронавирусом ввел дополнительную услугу страхования финансовых потерь от данного заболевания, которая предусматривает компенсацию потерь в случае невозможности улететь в страну, где объявлена эпидемия, а также в случае, если туриста сняли с рейса с диагнозом коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Ситуация в мире меняется очень динамично - страны вводят ограничения на внутреннее передвижение, въезд и выезд. Спрогнозировать, что будет через несколько месяцев, чрезвычайно трудно. Для того чтобы туристы, которые продолжают путешествовать по миру, могли планировать свои путешествия без риска, туроператор вводит страхование финансовых потерь от коронавируса и возможность возврата средств за раннее бронирование", - сказано в сообщении.

В частности, дополнительная услуга «страхование от коронавируса» вступила в действие 6 марта.

Также туроператор отмечает, что ранее бронирование туров на лето и осень текущего года дают украинцам возможность заранее спланировать будущий отпуск по выгодной цене, а отныне это можно сделать на еще более выгодных условиях, так как Join UP! внедряет возврат средств за раннее бронирование.

"Такая опция действует практически на все доступные для бронирования туры в случае обращения не менее чем за 30 дней до даты вылета. Если бронирование осуществляется по необратимому тарифу или на период майских праздников, то в случае его отмены возврат денежных средств невозможен", - отмечается в сообщении.

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Также в пресс-службе добавили, что для отмены своего тура и возврата средств туристу необходимо обратиться по месту приобретения тура.

Как сообщал УНИАН, украинский туроператор Join UP! из-за падения спроса на путешествия в результате вспышки коронавируса COVID-19 по всему миру сокращает на 22 рейса в неделю чартерную полетную программу в Египет и прекращает летать из Херсона и Николаева.

Ранее украинские авиакомпании, в частности, крупнейший в стране авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и SkyUp Airlines заявили, что в случае отмены рейса из-за коронавируса пассажирам будет предоставлена возможность бесплатно изменить дату вылета или возмещена полная стоимость авиабилета.

10 марта авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) вслед за европейскими авиаперевозчиками сообщила об отмене ряда авиарейсов в 16 стран мира из-за коронавируса, среди которых Италия, Швейцария, Греция, Германия, Израиль, Испания, Великобритания, Литва, Азербайджан, Турция, Польша, Венгрия, Австрия, Чехия, Финляндия, Дания.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок в 2020 году с учетом распространения коронавируса COVID-19 могут составить от 63 млрд долларов при сохранении текущей ситуации с заболеванием до 113 млрд долларов в случае дальнейшего распространения вируса.