Украинский туроператор Join UP! сокращает частоту полетов в Египет и региональные программы

Туроператор на 22 рейса в неделю сокращает полетную программу в Египет и прекращает летать из Херсона и Николаева.

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 по всему миру снизился спрос на путешествия.

В связи с этим, украинский туроператор Join UP! оптимизирует полетную программу чартерных рейсов согласно текущему запросу рынка и общества.

Так Join UP! прекращает летать из/в Николаев с 17 марта и в Херсон с 18 марта. В эти дни в город прибудут последние запланированные рейсы с туристами.

Программа полетов в Египет — Шарм-эль-Шейха и Хургады — сократится на 22 рейса в неделю.

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Как сообщили УНИАН в компании туроператора, туристам, которые приобрели туры на отмененные даты, их стоимость будет возмещена. Для этого необходимо обратиться по месту приобретения тура.

Кроме того, в связи с ограничением авиасообщения между Украиной и Италией туристы, которые приобрели туры на даты, подпадающие под эти ограничения, могут обратиться по месту их приобретения для переноса поездки на другие даты или с возвратом средств.

Несмотря на введение Израилем с 12 марта ограничений на въезд для иностранцев, которые предусматривают обязательное пребывание на 14-дневном домашнем карантине по прибытии в страну, полетная программа в страну была сокращена.

Туристы, чьи туры попадают под отмену или которые не могут обеспечить пребывание на карантине по прибытии в страну и вынуждены отказаться от поездки, могут обратиться по месту приобретения туров за возвратом средств.

"Обращаем ваше внимание, отели аннулируют бронирование без штрафов. Перевозчики МАУ и Belavia, которыми выполняются некоторые рейсы, предлагают только перенос поездки на другие даты с возможными доплатами или отмены билетов со штрафами", - отметили в Join UP!

"Ситуация в мире меняется очень динамично — страны вводят ограничения на внутреннее передвижение, въезд и выезд. Спрогнозировать, что будет через несколько месяцев, чрезвычайно трудно. Для того чтобы туристы, которые продолжают путешествовать по миру, могли планировать свои путешествия без рисков, туроператор вводит страхование финансовых потерь от коронавируса и возможность возврата средств за раннее бронирование", - говорится в сообщении туроператора.

Также в Join UP! предлагают дополнительную услугу «страхование от коронавируса», которая вступила в силу с 6 марта. Страхования предполагает компенсацию финансовых потерь в случае невозможности полететь в страну, где объявлена эпидемия, а также в случае, если туриста сняли с рейса с диагнозом коронавирус.

Что же касается бронирования туров на лето и осень 2020 года — это возможность заранее спланировать будущий отпуск по выгодной цене. Теперь это можно сделать на еще более выгодных условиях, потому Join UP! внедряет возврат средств за раннее бронирование.

Такая опция действует практически на все доступные для бронирования тура в случае обращения не менее чем за 30 дней до даты вылета. Если бронирование осуществляется по необратимому тарифу или на период майских праздников, то в случае его отмены, возврат денежных средств невозможен.

Для отмены своего тура и возврат средств необходимо обратиться по месту приобретения тура.

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