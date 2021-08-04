По решению суда, мужчина должен возместить потерпевшей 5 тысяч гривень за моральный ущерб.

На Херсонщине мужчина поссорился со своей соседкой, потому что решил, что она украла у него утку, а во время скандала показал ей свои обнаженные ягодицы. Суд обязал его возместить ей 5 тысяч гривень морального ущерба.

Об этом говорится в приговоре Белозерского райсуда Херсонской области, опубликованного в Едином госреестре судебных решений.

Согласно показаниям потерпевшей, мужчина постоянно устраивает ссоры с ней и другими соседями. В начале апреля этого года он начал нецензурно ругаться в ее сторону, а также бросать ей во двор камни и бутылки.

Женщина вызвала полицию, но это не остановило дебошира. Он продолжал ругаться на потерпевшую, а в какой-то момент публично обнажился и продемонстрировал ей свои ягодицы. Свидетелями этого происшествия стали дети женщины, ее муж и соседи.

Отмечается, что скандал длился целый день, примерно с 11.00 до 22.00 часов. Полиция приезжала на вызовы дважды, проводили беседы с хулиганом, но он не останавливался и продолжал.

Обвиняемый объяснил суду, что был очень расстроен, ведь у него пропала утка. Мужчина решил, что ее украли соседи, и начал ссору. Свою вину мужчина признал полностью и искренне покаялся. Он также извинился перед потерпевшей.

Потерпевшая подала в суд гражданский иск, который мотивировала тем, что ее моральному здоровью причинен значительный ущерб. Размер морального вреда она оценила в 25 тысяч гривень.

Суд признал мужчину виновным по ст. 296 ч. 1 УК Украины (Хулиганство) и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком в 1 год.

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Требования истицы суд удовлетворил лишь частично, признав обоснованным размер морального вреда в сумме 5 тысяч гривень.

Ранее в Одессе правоохранитель ударил мужчину, который обнажил перед ним ягодицы. Видео инцидента было обнародовано в сети.

Автор: Дмитрий Захаров