Могут быть и провокации, и подстрекательство людей.

Не исключено, что в воскресенье, на Пасху, российские оккупанты могут прибегнуть к массированным ракетным атакам и провокациям. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram.

"Помните, что враг коварный и циничный, поэтому риски массированных ракетных атак и всевозможных провокаций достаточно велики", - отмечает он.

При этом правоохранитель дал несколько советов как можно позаботиться о собственной безопасности и безопасности своих родных. Среди них:

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воздержаться от посещения массовых мероприятий, а сделать это в режиме онлайн;

не поддаваться на возможные провокации или подстрекательства;

соблюдать комендантский час, установленный для каждого региона, потому что праздники не являются исключением;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях.

Билошицкий также отмечает, что граждане должны сразу сообщать полицейским или на 102 о подозрительных предметах и лицах.

"Мы будем рядом и будем осуществлять патрулирование в еще более усиленном режиме, чтобы вы безопасно отметили светлое Воскресение Христово", - написал он,

Полицейский также призывает не нарушать нормы общественного порядка и соблюдать ПДД.

"Помним, благодаря кому можем собраться в кругу друзей и родных и какой ценой наша страна завоевывает каждый новый день", - отмечает Билошицкий.

Пасха-2024 и война в Украине

В Воздушных силах рассказали, ждать ли украинцам массированных ракетных ударов на Пасху. Как сообщил представитель командования ВС ВСУ Илья Евлаш, нельзя исключать массированных ракетных обстрелов на Пасху со стороны России. По его словам, такое не исключается, но украинская оборона готова к отражению воздушного нападения противника.

По его словам, людям стоит быть внимательными и следить за воздушными тревогами в любое время, не важно это Пасха или это обычный среднестатистический день.

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