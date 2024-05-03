Отмечается, что погода и низкий спрос снизили цены.

В Украине стремительно дешевеет популярный для салатов овощ. Тепличный огурец производители продают от 55 гривень за килограмм.

Аналитики EastFruit объясняют сложившуюся ситуацию сезонным увеличением предложения на рынке, а вот уровень реализации овоща достаточно низкий.

"Местные оптовые компании и розничные сети закупают огурец исключительно для текущих продаж, учитывая достаточно небольшой срок реализации этой продукции. В результате сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают огурец по 55-100 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорится в сообщении.

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По словам производителей, теплая погода ускорила созревание огурца, а также на снижение цены повлияло увеличение предложения огурца из-под "пленки".

Цены на продукты в Украине - прогноз

В мае цены на яблоки могут вырасти до 27 гривен за килограмм, а на виноград - до 285 гривен за килограмм. При этом цена на апельсины дойдет до 75 гривен, на лимоны - до 57 гривен, на бананы - до 70 гривен, а мандарины до 77 гривен.

В то же время украинцы могут ожидать снижения цены на овощи борщевого набора благодаря увеличению предложения овощей закрытого грунта.

Кроме того, аграрии прогнозируют, что цена на клубнику в этом году составит примерно - от 60 до 80 гривен за килограмм, как и в прошлом году.

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