Без филлеров Кристин Дэвис помолодела на 10 лет.

Знаменитая американская актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" Кристин Дэвис удалила филлеры из своего лица. Звезда показала, как выглядит сейчас.

На своей странице в Instagram Кристин Дэвис опубликовала фотографию, на которой она одета в белую футболку, ненакрашенная и без прически. Актриса продемонстрировала свой молодой вид. Дело в том, что после введения многочисленных уколов красоты в свое лицо, Кристин столкнулась с критикой от поклонников.

Ранее Дэвис рассказывала, что комплексовала из-за внешности и не хотела стареть, поэтому использовала инъекции. Сейчас знаменитость снова непревзойденно выглядит, потому что решилась на естественную красоту и вывела филлеры с лица.

Видео дня

Поклонники актрисы уже выразить свой восторг от ее естественной красоты в комментариях:

"Ты выглядишь на 10 лет моложе, ты просто великолепна",

"Пожалуйста, не позволяйте никому убедить вас снова уколоть филлеры - вы и так великолепны и красивы"

"Настоящий пример для подражания"

"Теперь я тоже хочу избавиться от филлеров"

Напомним, ранее Кристин Дэвис встретилась с беженцами из Украины. Актриса пообщалась с детьми, которые потеряли жилье из-за войны.

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