Курс гривны к евро установлен на уровне 42,34 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 6 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,40 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 13 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, незначительно подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,34 грн/евро, то есть гривна снизилась на 3 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 39,34/39,39 грн/долл., евро - 42,44/42,47 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 3 копейки и составляет 39,84 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,73 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел также на 4 копейки и составляет 42,86 грн/евро (курс продажи - 42,70 грн/евро).

По данным Инфляционного отчета Национального банка Украины, в первом квартале этого года официальный обменный курс гривны к доллару колебался в обе стороны, однако сформировалась умеренная девальвационная траектория - в среднем в течение квартала гривна ослабла на 4,3%.

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