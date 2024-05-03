Отмечается, что потребление электроэнергии растет в самые жаркие дни.

Украинцам стоит быть готовыми к отключению света летом. Зачастую потребление электроэнергии растет в июле и августе.

"Анализ потребления последних лет показывает, что летом, особенно в самые жаркие месяцы – июль и август - потребление электроэнергии действительно растет на 20% или даже на 30%", - заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

При этом он отметил, что летом проблема дефицита электроэнергии будет достаточно серьезной, и он сомневается, что Украина справится самостоятельно с этой проблемой.

"Я уверен, что у нас будет дефицит электроэнергии и мы, возможно, даже придем к тому, что будем вынуждены отключать некоторые промышленные объекты, некоторые бизнес-объекты, хоть бы до населения не дошло, но не гарантирую, что и население не будут отключать в особенно жаркие дни", - подытожил Попенко.

Ситуация со светом у Украине - главные новости

Весной Россия усилила атаки на энергетические объекты Украины. 22 марта оккупанты попали в Днепровскую ГЭС, остановив ее работу. 11 апреля россияне уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Серьезные проблемы с энергообеспечением возникли в Харькове и области после того, как 22 марта армия РФ целенаправленно била по энергетической инфраструктуре города и вывели ее из строя. В связи с этим были введены графики отключений света.

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