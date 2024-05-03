Он долгое время не понимал, будет ли нужна его работа во время войны.

Украинский актер Алексей Гнатковский, который известен по фильму "Довбуш", рассказал о бронировании от мобилизации и чувстве вины из-за этого.

Мужчина отметил, что многие его знакомые на фронте. Поэтому долгое время он не мог понять, куда двигаться дальше и нужна ли его работа в театре во время войны.

"Я себе не мог простить этого бронирования. У меня в моей семье братья воюют. Мариуполь, Азовсталь, плен... А я тут сижу и х*рней страдаю. Я не думал, что выйду на сцену. Через неделю после начала полномасштабной я не мог выйти на сцену и думал: "Как мы можем играть, тут же люди гибнут?". Мы седеем, у меня седые волосы появились во время войны. Но, когда начали играть спектакль, то я понял, что это очень важно", - признался Алексей в интервью YouTube-каналу "Розмова".

Актер добавил, что они с коллегами играли не только на сцене, но и в бомбоубежищах. На спектакли собирались разные зрители, было и много переселенцев. Поэтому, чтобы поднять настроение и дух украинцам, Алексей продолжает делать свое дело в тылу.

"Это такой парадокс - люди приезжают из Мариуполя и приходят на спектакли. Они приходят в театр, и говорят, что нам нужно это, мы не плакали, а сейчас пришли и поплакали. Это одновременно арт-терапия и для тех, кто в зале, и для меня... Я сейчас живу в когнитивном диссонансе. У меня в месяц по 30-35 спектаклей, по два раза в день играю. Люди во время войны массово идут в театр", - подчеркнул Гнатковский.

Напомним, ранее известный украинский актер раскритиковал финансирование кино во время войны.

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