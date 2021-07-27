Правозащитники отмечают, что это угрожает нацбезопасности Украины, и призывают украинское правительство противодействовать такому влиянию.

В Херсонской области радио российских оккупационных властей вещает как минимум на 34 радиочастотах.

Как сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ) по результатам мониторинга FM-вещания, проблемы с перекрытием украинского FM-радиосигнала российскими станциями существуют во всех 19 населенных пунктах юга Херсонской области, где побывали правозащитники.

В частности, украинское радиовещание страдает от перекрытия российскими станциями в таких населенных пунктах как Счастливцево, Геническая горка, Геническ, Чонгар, Николаевка, Новоалексеевка, Маячка, Новотроицкое, Громовка, Новониколаевка, Строгановка, Григоровка, Чаплинка, Мирное, Каланчак, Александровка, Хорлы, Раздольное, Скадовск.

Также блокирование украинских радиостанций зафиксировано на подконтрольной территории Украины непосредственно вблизи КПВВ “Чаплинка” и “Чонгар”.

"В этих городах и селах оккупационные органы РФ полностью или частично захватили как минимум 34 радиочастоты. На этих частотах вещают 37 разнообразных российских радиостанций. Наибольшее покрытие в этом регионе имеют российские станции "Маяк" и "Море". Эти станции используют одновременно несколько украинских частот. К тому же российский сигнал перекрывает украинские станции, имеющие лицензию на вещание на этих частотах в этом регионе", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вещание оккупантов в некоторых городах и селах довольно мощное, сигнал разборчивый и качественный, а на украинских частотах здесь вещают такие же станции, что и в оккупированном Крыму.

В Херсонской области на разных частотах в разных населенных пунктах свободно вещают еще следующие российские станции: "Спутник", "Крым", "Русское радио", радио "Россия", радио "Джаз", радио "Дэнс ФМ", радио "Кисс ФМ", "Крым 24", "Ретро ФМ", "Европа+", "Наше радио", радио "Дача", радио "Вера", радио "Пятница", "Дорожное радио" и радио "Релакс".

"Ситуация осложняется тем, что в этом регионе также доступен качественный сигнал российского телевидения. В то же время качество мобильного интернета украинских операторов в некоторых селах неудовлетворительное. По этой причине украинцы, проживающие в этом регионе, фактически лишены нормального доступа к украинскому информационному полю. А в то же время российское телерадиовещание предлагает им качественный сигнал нескольких теле - и радиостанций, которые вещают из оккупированного Крыма", - рассказали правозащитники.

По их словам, качество оккупационного вещания на севере Крыма и на юге Херсонской области в последнее время существенно возросла из-за работы новой телерадиовышки, которую оккупанты оборудовали недавно возле КПВВ "Чаплинка".

"Все это является реальной угрозой национальной безопасности Украины. Правительство Украины должно разработать и срочно начать эффективное противодействие значительному культурно-информационному влиянию РФ в Херсонской области", - отметили в КПГ.

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Автор: Антонина Доломанжи