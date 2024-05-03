ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Херсонской области.

Российские оккупанты пытаются выбить Силы обороны из Крынок и закрепиться на острове Нестрига, но не имеют результата и несут потери. Об этом сказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Не дают покоя врагу наши Крынки. Надеются они оттуда выбить наших морпехов, однако эти попытки - тщетны", - заявил он.

По словам Плетенчука, ежедневно происходят несколько штурмов со стороны россиян, в частности, сегодня их было уже три. Но все они не имели никакого успеха.

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"Остров Нестрига. Там оккупанты работают под прикрытием артиллерии, FPV-дронов. Однако они вынуждены передвигаться малыми группами, потому что у них есть большая водная преграда - это наш Днепр", - рассказал чиновник.

Как отметил Плетенчук, для преодоления этого препятствия враг вынужден использовать плавсредства, обычно лодки. В этом случае противник находится на открытой местности, в результате чего несет потери.

Он добавил, что для Украины Нестрига - это не плацдарм, а остров на правом берегу, расположенный непосредственно перед устьем реки Днепр.

"Хотя назвать это островом можно довольно условно, в основном - это камыш. И там такая почва, что закрепиться достаточно сложно, потому что это фактически болото. Тем не менее они не оставляют этих попыток, и сейчас мы наблюдаем за результатами этих штурмов. Можно увидеть на побережье "отдыхающих" в камуфляже, но они немножко уже неестественного цвета", - сказал Плетенчук.

Взятие ВСУ под контроль острова Нестрига - подробности

В конце апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что Силы обороны установили контроль над островом Нестрига, который расположен в дельте Днепра на территории Херсонской области.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук отметил, что взятие под свой контроль острова Нестрига существенно повысит качество контроверсионных мероприятий. Это имеет более тактическое значение, потому что речь идет о локациях, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям.

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