Правоохранитель ударил парня ногой по ягодицам, после чего повалил на землю и продолжил применять силу.

В Одессе правоохранитель ударил мужчину, который оголил перед ним ягодицы.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Одесса INFO.

На кадрах двое мужчин и женщина разговаривают около машины с человеком в темной форме, по всей видимости, патрульным полицейским. Затем один из парней уходит в сторону через дорогу, патрульный идет за ним.

Дойдя до противоположной стороны дороги, мужчина снимает штаны и показывает полицейскому голый зад. Тогда правоохранитель с силой бьет мужчину по ягодицам ногой, а затем валит на асфальт и продолжает применять силу.

Читайте такжеВ Киеве мужчина эпично подрался с ковром и попал на видеоЧерез несколько десятков секунд парню удается вырваться из рук патрульного и даже дать сдачи. После схватки мужчина решил снять верхнюю одежду, оголив торс.

Подробности произошедшего и причина конфликта пока неизвестны.

По информации Telegram-канала, мужчина, оголивший ягодицы - пассажир такси, а человек в темном - сотрудник патрульной полиции.

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Автор: Катерина Комолова