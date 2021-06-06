В Одессе правоохранитель ударил мужчину, который оголил перед ним ягодицы.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Одесса INFO.
На кадрах двое мужчин и женщина разговаривают около машины с человеком в темной форме, по всей видимости, патрульным полицейским. Затем один из парней уходит в сторону через дорогу, патрульный идет за ним.
Дойдя до противоположной стороны дороги, мужчина снимает штаны и показывает полицейскому голый зад. Тогда правоохранитель с силой бьет мужчину по ягодицам ногой, а затем валит на асфальт и продолжает применять силу.
Читайте такжеВ Киеве мужчина эпично подрался с ковром и попал на видеоЧерез несколько десятков секунд парню удается вырваться из рук патрульного и даже дать сдачи. После схватки мужчина решил снять верхнюю одежду, оголив торс.
Подробности произошедшего и причина конфликта пока неизвестны.
По информации Telegram-канала, мужчина, оголивший ягодицы - пассажир такси, а человек в темном - сотрудник патрульной полиции.
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