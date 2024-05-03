Он говорит, что не имеет никакого отношения к артисту.

Певец Андрей Кравченко признался, что его неоднократно путали с коллегой по цеху Олегом Винником и даже называли его сыном "повелителя волчиц".

Как рассказал Кравченко в интервью Алине Доротюк, какое-то время для него это было нормой, однако сейчас он считает, что уже все узнали о нем, как о личности, и не должны сравнивать его со сбежавшим певцом.

Кроме того, он сказал, что лично с Винником не знаком, хотя несколько раз был на его концертах.

"Сейчас все знают, кто такой Андрей Кравченко, и приходят на Андрея Кравченко уже. Раньше на улице останавливали, спрашивали: "А вы не Олег?" Говорю: "Нет". Они: "А может вы его сын, брат?" Это было для меня нормой", - отметил Андрей.

Кравченко добавил, что не занимал место Винника в украинском шоу-бизнесе. По его словам, артистов хватит на всех.

"Украинского шоу-бизнеса не так много, чтобы я занял нишу. Она сама занимается. Счастлив ли я от этого? Я не могу сказать. Я вижу, что счастливы люди от моих песен", - сказал Кравченко.

Напомним, ранее певец-копия Олега Винника заговорил о семье и детях.

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