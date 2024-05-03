Иногда может казаться, что только тебя заваливают трудности повседневности, тогда как другие вокруг процветают. На этот случай есть "теория ложки".

Для многих людей повседневная жизнь - это череда относительно простых поручений, встреч и дел, в то же время некоторые воспринимают обыденность как невозможный подвиг и бремя трудностей. Нередко последняя категория людей удивляется, как другим жизнь дается настолько легко.

Психолог Кристин Мисерандино в своем эссе "Теория ложки", опубликованном в 2018 году, рассматривает концепцию, которая учит хватать в жизни именно свою "счастливую ложку", и не терять в течение дня приобретенные. Принципы теории, ее плюсы и недостатки описал Forbes.

Как сформировалась "теория ложки"

История началась во время совместного ужина. Кристин Мисерандино, болея красной волчанкой, пыталась объяснить подруге, каков это, страдать какими либо серьезным заболеванием. Кристин вытащила таблетки, которые обычно принимала во время еды, и удивилась непонятной реакции подруги: заметила, что та на нее странно смотрит. Тогда Кристин стало понятно - несмотря на длительную дружбу, подруга не осознает ее беды.

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"И в этот самый момент родилась теория ложек. Я быстро схватила ложку со стола, а потом начала собирать ложки с других столов. Я посмотрела на нее и сказала: "Ну, давай начнем, у тебя красная волчанка". Она смотрела на меня в шоке, что неудивительно для человека, которому только что преподнесли букет из ложек. Но я сложила ложки вместе и сунула их ей в руки. Я объяснила, что разница между болезнью и здоровьем в том, что необходимо сознательно думать о тех вещах, о которых большинство людей никогда не задумывается. У здоровых людей есть "роскошь жить", не делая постоянного выбора. Это дар, который большинство людей воспринимают как должное", - говорится в эссе.

Что такое "теория ложки"?

"Теория ложки" заключается в том, что человек каждый день просыпается с определенным количеством условных ложек в руках. Ею Мисерандино проиллюстрировала ограниченность в энергетических ресурсах между людьми с нарушенными физическим и психическим здоровьем, и людьми, которые не имеют подобных проблем. Со временем теория несколько трансформировалась, однако она и поныне служит острой метафорой относительно сил, которые мы в себе ощущаем в течение дня.

Итак, согласно концепции Мисерандино, каждая ложка - это одна единица энергии, запас, который мы должны использовать в течение дня. Forbes объясняет:

"Как и деньги, эти ложки ограничены - вы можете потратить только то, что имеете, и не сможете получить больше, если используете их все. Каждое действие, которое вы делаете в течение дня, стоит вам одну или несколько ложек. Чем сложнее задача, тем большей траты ложек она потребует".

Психолог утверждает, что многим людям хватает собственной "нормы ложек", чтобы решить повседневные задачи: ходить на работу, видеться с друзьями, выполнять какую-то домашнюю работу и тому подобное. В то же время люди, имеющие хронические заболевания, какую-то форму инвалидности, психологические расстройства и т.д., согласно теории Мисерандино, обладают меньшим количеством "ежедневных ложек". У них простые задачи отбирают больше энергии, поэтому и остается гораздо меньше ложек к концу дня.

Психолог советует обращать внимание на свой запас сил: планировать перерывы на отдых и не спешить, чтобы ложки не закончились слишком рано. "Вы можете заметить, что люди с хроническими заболеваниями кажутся менее выносливыми или более осторожными в своем выборе. Это не потому, что им не хватает мотивации или силы воли, а потому, что их энергетические ресурсы ограничены. Имея меньшее количество ложек, они должны использовать их с умом", - отмечалось в эссе Мисерандино.

"Теория ложки" показывает результаты

Исследования иллюстрируют, что "теория ложки" стала невероятно эффективным средством коммуникации 21 века. Ею люди с психологическими болезнями, инвалидностью и т.д. могут объяснить другим, как они себя чувствуют. С помощью "теории ложки" человек может сказать, что у него бывают как "хорошие дни", когда он имеет больше энергии, так и "плохие дни", когда ресурсов гораздо меньше. Эта концепция облегчает разговор о состояниях, которые часто являются невидимыми для других. Простота теории также заставляет других людей, не имеющих проблем со здоровьем, задуматься, насколько неоценимым ресурсом они обладают, указывает Forebes. В то же время для тех, у кого ограниченное количество ложек, теория является важным напоминанием о том, что нужно замедлиться и прислушиваться к своему телу, отмечается в исследовании.

"Осознание того, что вам нужно сдерживать себя, в то время как другие этого не делают, может быть трудным и неприятным. Но важно помнить, что нет никакой гонки до финиша дня. Цель состоит в том, чтобы завершить то, что необходимо, не расходуя при этом свои энергетические запасы", - отмечает СМИ.

Теория "ложки счастья" объясняет: легко тратить свой ресурс на мелочи, и даже над этим не задумываться. Однако этой привилегией обладают не все.

"Осознание этого может привести к большему чувству благодарности и ответственности. Если у вас есть друзья или члены семьи с ограниченным количеством ложек, спросите их, что вы можете сделать, чтобы помочь им их сэкономить. Предложите их подвезти, купить продукты по дороге домой или же возьмите на себя задачу, с которой они не могут справиться - даже небольшой может значить многое", - акцентирует Forbes.

Ощущение одиночества - возрастная проблема?

Недавно мы также рассмотрели новое исследование ученых на тему одиночества. Оно свидетельствует о том, что это чувство может усиливаться в молодом и старшем возрасте. Особенно заметно, что эта проблема непропорционально "острее" стоит среди женщин, имеющих более низкий доход и менее образованных.

В то же время ощущение одиночества меньше всего беспокоит людей среднего возраста: тех, кто занят работой, воспитанием детей, развитием отношений и тому подобное.

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