Он уверен, что украинцы готовы защищать страну, но в этом есть некоторая проблема.

Украинский бывший теннисист, а теперь военный Сергей Стаховский оценил исключение из закона о мобилизации норму о дембилизации.

Экс-теннисист в интервью РБК-Украина высказал мнение, что этот шаг не является достаточно позитивным для тех, кто воюет с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Он уверен, что украинцы готовы защищать страну, но в этом есть проблема.

"Они хотят понимать, что это равная история, что они, отдавая свой ресурс, теряя работу, делают это сознательно и, что люди вокруг так же сознательно принимают решения", - сказал военный.

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Стаховский высказал мнение, что уровень осведомленности в украинском обществе в настоящее время достаточно высокий, а вот "уровень морального качества определенных структур, отвечающих за то, чтобы страна двигалась, должен измениться".

"Каждый день люди гибнут за то, чтобы у нас было время подготовиться, измениться и понять: это война, которую мы можем закончить либо победой, либо проигрышем, там нет нейтралитета", - отметил бывший спортсмен.

Закон о мобилизации

Из закона о мобилизации исключили норму о демобилизации после 36 месяцев службы. В течение восьми месяцев разработают новый закон о демобилизации. Планируется, что уволиться с военной службы смогут бывшие пленные, военные, получившие инвалидность, генералы, контрактники, у которых истек срок действия контракта, а также военные, назначенные судьями или избранные нардепами. Военные с инвалидностью всех групп также имеют право на увольнение. Уволиться смогут женщины в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком, многодетные родители, родители-одиночки и другие категории.

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