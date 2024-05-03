Всего в рейтинг попали 15 европейских пляжей.

Пляж Айн-Туффиха (Ghajn Tuffieha Bay) возле деревушки Меллиха на Мальте признали самым красивым в Европе в 2024 году. Примечательно, что сама Мальта ранее попала в топ-3 лучших европейских туристических направлений в 2024 году.

Оба рейтинга были составлены влиятельным ресурсом о путешествиях European Destinations 2024 на основе опроса путешественников со всего мира, предпочитающих отдых в Европе.

Как отмечают составители рейтинга, залив Айн-Туффиха недалеко от великолепного прибрежного поселка Меллиха, награжденного Европейской комиссией за приверженность устойчивому туризму, с его великолепными скалами и песчаным пляжем является идеальным местом для отдыха на Мальте. Этот пляж предлагает высокие стандарты чистоты и обслуживания, рестораны и снэк-бар, а также шезлонги и водные развлечения.

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Топ-15 самых красивых пляжей Европы в 2024 году

1. Ghajn Tuffieha Bay Beach (Меллиха, Мальта).

2. Monte Clerigo Beach (Алжезур, провинция Алгарве, Португалия).

3. Oludeniz Beach (Фетхие, провинция Мугла, Турция).

4. Canal d'Amour (Сидари, остров Корфу, Греция).

5. Porto Timoni (остров Корфу, Греция).

6. Las Teresitas Beach (Сан-Андрес, Канарские острова, Испания).

7. Odeceixe Beach (Алжезур, провинция Алгарве, Португалия).

8. St Paul's Bay Beach (Линдос, остров Родос, Греция).

9. As Catedrais (Галисия, Испания).

10. Calpe Beach (Аликанте, регион Коста Бланка, Испания).

11. Porto Katsiki (Лефкада, Греция).

12. Scialara Beach (Виесте, регион Апулия, Италия).

13. Grado Beach (Венеция/Триэст, Италия).

14. Ksamil Beach (Саранда, область Влера, Албания).

15. Vai Beach (остров Крит, Греция).

Как сообщал УНИАН, ранее опытная путешественница Элиза Мортон назвала 10 секретных европейских пляжных направлений, на которые ситоит обратить внимание этим летом. Большинство из них расположены в балканских странах и предлагают отдых по очень приятным ценам без толп туристов.

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