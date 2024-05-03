Дизайнер назвал одежду, которая будет праздничной и трендовой одновременно.

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендовой одежде на Пасху. Модельер призвал женщин забыть о старых бабушкиных платьях и сосредоточиться на модных тенденциях 2024 года. Главное, на что обращает внимание Андре Тан, одежда должна быть в светлых оттенках.

Что будет уместно выглядеть и одновременно будет стильным в этот день - читайте дальше.

Вышиванка

Вышиванка - это классическая одежда, которая будет уместна на любом празднике. Одежда с украинским орнаментом - символ подлинности, а также показывает объединение с традициями. По словам дизайнера именно образ, в котором есть вышиванка, станет идеальным для Пасхи. К тому же современные вышиванки выглядят стильно и минималистично.

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Белый цвет

Белый цвет всегда выглядит празднично на любом событии. Поэтому это беспроигрышный вариант. Он символизирует чистоту,обновлениеи новую жизнь. Андре Тан говорит, что стоит выбирать платья белого цвета или рубашки, но они не должны быть слишком откровенными.

Пастельные тона

Пастельные цвета символизируют весну. Голубые, розовые, персиковые и мятные оттенки прекрасно подойдут для празднования Пасхи. Кроме того, что такая одежда будет выглядеть празднично, она также подчеркнет вашу красоту, женственность и легкость.

Цветочный принт

Цветочный принт уже несколько сезонов остается трендовым. Платья с мелким цветочным принтом выглядят нежно и изящно, но вместе с тем они будут стильными на праздник.

"Такая одежда создаст романтический и женственный образ, который идеально подходит для праздничной атмосферы", - написал Андре Тан.

Пасторальный стиль

Речь идет о легких платьях миди-длины. Обычно они выполнены из натуральных тканей и поэтому в них будет комфортного в жаркую майскую погоду. Можно выбрать платье свободного кроя или же подчеркнуть лентой талию. В них вы будете выглядеть нежно.

Напомним, ранее мы писали о трендовых цветах в 2024 году. Андре Тан назвал стильные сочетания в образах.

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