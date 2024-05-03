Станция "Чанъэ-6" выполнит посадку в ударном кратере Бассейн Южный полюс - Эйткен.

Китай сделал новый шаг к своему доминированию на Луне. Сегодня с космодрома на острове Хайнань была запущена ракета "Чанчжэн-5 Y8" (Long March 5 CZ5), на борту которой находится автоматизированный лунный зонд "Чанъэ-6". Как сообщает SpaceNews, потенциально это может быть историческим событием.

"Чанъэ-6" выполнит ряд маневров, после чего сядет в ударном кратере Бассейн Южный полюс - Эйткен, который является крупнейшим известным кратером Луны. Он расположен на юге обратной стороны спутника Земли.

Зонд должен собрать примерно два килограмма реголита - обломков лунных пород и минералов. Если миссия окажется удачной, "Чанъэ-6" впервые в истории доставит на Землю образцы грунта и горных пород с обратной стороны Луны.

Видео дня

Согласно плану, миссия продлится 53 дня от запуска до приземления. Как и предшественники, космический аппарат "Чанъэ-6" назван в честь китайской богини Луны Чанъэ.

Китай исследует спутник Земли

Напомним, в ноябре 2020-го Китай запустил миссию "Чанъэ-5" - автоматическую межпланетную станцию, созданную в рамках беспилотной миссии исследования Луны.

1 декабря 2020 года аппарат успешно прилунился и начал сбор образцов с поверхности Луны, а уже 16 декабря эти образцы были успешно доставлены на Землю.

И "Чанъэ-5", и новую миссию считают лишь началом освоения Пекином спутника Земли. В будущем КНР планирует создать базу на поверхности Луны и, по мнению западных экспертов, может захватить наиболее перспективные месторождения с ресурсами.

Вас также могут заинтересовать новости: