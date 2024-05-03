Устройства OnePlus и Realme с приличным отрывом опережают остальные модели в списке.

Вслед за рейтингом флагманов команда бенчмарка AnTuTu выпустила свежий рейтинг самых мощных смартфонов Android среднего класса. Как говорится, их "железа" достаточно для плавной и шустрой работы интерфейса, а запаса производительности хватит на много лет.

Сегодня на рынке среднебюджетником лидируют две модели: OnePlus Ace 3V и Realme GT Neo6 SE. Оба в бенмарке AnTuTu 1 набирают свыше 1,4 млн баллов, и оба работают на чипе Snapdragon 7+ Gen 3, который по мощности не особо уступает Snapdragon 8 Gen 2.

У этого процессора, который работает в паре с LPDDR5x ОЗУ, нет проблем с перегревом и троттлингом, поэтому смартфоны на нем спокойно тянут любые приложения и игры на максимальных настройках графики. Плюс, Snapdragon 7+ Gen 3 обеспечивает высокую производительность искусственного интеллекта.

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Остальные восемь позиций заняты "середняками" от брендов Redmi, Realme, OPPO, OnePlus и iQOO. Интересно, что из 10 устройств в топе только четыре оснащены чипами Qualcomm. Остальные 6 моделей работают на базе MediaTek. К примеру, замыкающий топ-10 OnePlus Ace с Dimensity 8100 Max в бенчмарке AnTuTu почти в два раза уступает лидеру.

Ранее эксперты составили топ лучших Android-смартфонов по соотношению цены и качества. Самой выгодной покупкой в 2024 году называют смартфоны серии Redmi K70 – они лучшие в своих ценовых категориях. В свою очередь самый выгодный для приобретения флагман продает OnePlus.

А меж тем Samsung "прокачала" ИИ-функциями свои флагманы 2021 и 2022 годов. Смартфон, используя искусственный интеллект, напишет вместо вас текст и сократит письма, поможет в обработке фоток или переведет речь собеседника.

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