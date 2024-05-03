Крымский мост будет разрушен в мае, - публицист Андрей Пионтковский

Публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН сделал прогноз, когда будет уничтожен Керченский мост, анонсировал отправку европейских летчиков в Украину и изгнание войск РФ с Крымского полуострова, прокомментировал скандал с замом Шойгу, а также назвал вероятные планы Китая.

Давайте начнем с одного из главных анонсов, который сейчас многие обсуждают. Удар по Крымскому мосту. Некоторые называют даже дату 9 мая. С передачей ракет ATACMS кошмар Путина имеет все шансы стать реальностью. И в ЕС разрешили Украине бить западным оружием по России. Какие ваши прогнозы?

Я бы говорил немножко шире. Удары не только по Керченскому мосту, а вообще по Крымскому полуострову. Ведь украино-российская война - это своеобразная суперпозиция двух войн. Одна - это линия соприкосновения в тысячу километров, вдоль которой идет классическая война на истощение и в которой стратегическим преимуществом обладает Россия в силу своей большей мобилизационной базы, развитого военно-промышленного комплекса и меньшей ценности человеческой жизни в российском обществе. Вторая составляющая - то, что Карл фон Клаузевиц называл "центром тяжести войны". Это уязвимое место всей российской военной машины - Крымский полуостров.

Мы видим, что даже в этот чудовищный для нас период полугодового "голодного пайка", когда Россия использовала как минимум в пять раз больше артиллерийских снарядов, на Крымском полуострове Украина добивалась успехов. Даже в таких условиях. И не обладая ни авиацией, ни флотом, мы выгнали российский флот из Севастополя и части Черного моря.

Недавно я с удовольствием смотрел панические комментарии у российских пропагандистов. Небезызвестный "правдолюб" Ходаренок возмущался, почему российские военные за два года не оборудовали аэродромы в Крыму какими-то закрытыми ангарами и помещениями. А после того, как украинцы получили ATACMS, один удар такой ракетой может разнести несколько вертолетов.

ЕВРОПА ГОТОВА ОТПРАВИТЬ СВОИХ ЛЕТЧИКОВ В УКРАИНУ

Если же говорить о стратегической победе Украины, то, предположим, что завтра в украинском небе появятся хотя бы сотня западных самолетов, а еще лучше - 200, это не так много. Мы знаем, что на складах НАТО есть 6 тысяч только F-16, а они даже считаются устаревшими по западным стандартам. А сколько еще F-35, сколько прекрасных французских Mirage, британских Eurofighter Typhoon, шведских Gripen?

Здесь очень внимательно нужно присмотреться к заявлениям Макрона, которые я называю "доктрина Макрона". Русские уже тоже паникуют. Ведь Макрон за последний месяц сделал ряд важнейших заявлений по существу, резко критикующих Соединенные Штаты за недостаточную поддержку Украины. И он имел в виду не только то позорное блокирование пакета вооружений, а в общем, что США не объявили целью войны поражение России. Кроме того, Макрон выступил против всех так называемых "красных линий". Одну из них вы затронули о не нанесении ударов по России. Мы помним, откуда растут ноги у этой "красной линии" - секретное соглашение директора ЦРУ Бернса с Путиным 3 ноября 2011 года, устное по телефону. Путин ему, видите ли, обещал, что ограничится атакой на Украину, не пойдет в страны НАТО, а за это Штаты запретят украинцам наносить ответные удары.

Макрон очень решительно выступил против этого. И он заявил, что Франция не исключает отправку своих вооруженных сил в Украину. Более того, он сказал, что французские военнослужащие уже участвуют в военных действиях в Украине, а британские специалисты обслуживают переданные ракеты Storm Shadow/SCALP. Это принципиальнейший вызов Путину. И когда Путин попытался в ответ бормотать о своих "Посейдонах", "Сарматах", Макрон очень холодно ответил: "Не забывайте, что у Франции тоже есть ядерное оружие".

Из всех тезисов Макрона логически следует его готовность отбросить последнюю, на мой взгляд, самую глупую и закрывающую путь к победе "красную линию" - требование, чтобы переданные Украине западные самолеты пилотировали только украинские летчики. Из-за этого у нас два года нет этих самолетов. Украинские летчики готовятся, и это замечательно. Но мы можем подготовить несколько десятков, а нужно сотня или две. Такие авиационные соединения решат исход войны очень быстро.

По подсчетам экспертов, у русских осталось действующих только 100 самолетов. И если 200 западных самолетов появятся у Украины, Россия очень быстро лишится авиации. Самолеты решат две принципиальные задачи. Во-первых, задачу противовоздушной обороны. Каждый западный самолет - это летающая крепость ПВО. Что сейчас делают русские? Варварские атаки на Одессу, Харьков, в ходе которых они сбрасывают планирующие бомбы там, где их не могут достать украинские ракеты. Когда самолеты появятся, это решится. И вторая задача - уничтожение всей группировки врага на Крымском полуострове.

Так что, путь к победе очень простой - выиграть вот этот "центр тяжести войны". И я думаю, что французы и британцы близки к тому, чтобы преодолеть то ограничение.

В США СЛОЖИЛОСЬ УСТОЙЧИВОЕ ПРОУКРАИНСКОЕ БОЛЬШИНСТВО

Также надо отдать должное лидерам Республиканской партии, которые сломали сопротивление "трампистской" группировки и провели закон о помощи. Они заставили трампистов замолчать, показав, что те повторяют тезисы, разработанные в Кремле. И сейчас в США сложилось устойчивое двухпартийное проукраинское большинство в обеих Палатах, которое сохранится в Конгрессе вне зависимости от результатов президентских выборов. Это закрывает возможность Трампу реализовывать антиукраинские идеи, даже если он придет к власти, что я считаю возможным, но не гарантированным.

Политически ситуация очень сильно изменилась в пользу Украины. И в США, и в Европе. При этом американцы покрывают потребность Киева в артиллерийских снарядах, противоракетах, а европейцы смелее в своей концепции. США не готовы передавать самолеты со своими летчиками, а вот французы, британцы и шведы это сделают, я уверен.

Мы начали с Керченского моста. Но это один из элементов данной концепции. Более того, я думаю, что переданные Украине сотни западных самолетов Украине будут подниматься с румынских, финских и польских аэродромов. И, конечно, Путин будет по ним бить, но и по нему будут бить. Соотношение сил будет просто несоизмеримым.

А что касается моста, я предполагаю, что он будет разрушен в течение мая. Расчеты были такие, что для этого достаточно 40-60 ракет Storm Shadow. Но появились баллистические ATACMS, они более опасные, их труднее перехватывать. И самолеты вот-вот появятся…

УНИЧТОЖИТЬ ГРУППИРОВКУ РФ В КРЫМУ СМОГУТ ТОЛЬКО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТРАН НАТО

Давайте спрогнозируем, когда это вот-вот настанет. В ВСУ заявили, что в воздушном пространстве Украины F-16 появятся уже после Пасхи. Согласитесь, что, когда в вопросах поставок называются какие-то конкретные сроки, можно предполагать, что…

Они уже есть…

Когда можем увидеть в деле?

Май месяц. Вы сами с этого начали. Но опять же. Дело не в самолетах. Американцы долго сопротивлялись, но они уже сняли все свои ограничения - политические, финансовые. Остаются логистические. Очень трудно подготовить квалифицированных пилотов и персонал. И эту проблему можно решить, только разорвав вот то дурацкое ограничение.

Украинские летчики прекрасные. Они смогут уничтожить Керченский мост. Будет даже символически поручить это сделать украинским пилотам. Но задачу уничтожения всей группировки в Крыму, что приведет к падению режима Путина, очень быстро выполнить смогут только слаженные авиационные подразделения стран НАТО - Франции, Британии и Швеции.

МАКРОН ВЫБИЛ ИЗ РУК ПУТИНА ЕГО ОСНОВНОЕ ОРУЖИЕ

Мы опять возвращаемся к революционным идеям Макрона, от которых у многих мировых лидеров дергались глаза. От них заикались и многие эксперты, которые сейчас уже идут по пути нормализации этих идей. Идет переоценка. Возможно, это даже подготовка и к тому, что основная масса пилотов на F-16 будут не украинцы.

Конечно. Макрон пока еще не прислал ни одного французского самолета, но он уже воздействовал очень сильно и на Москву, и на Вашингтон.

Первое - он выбил из рук Путина его основное оружие - ядерный шантаж. Никто в него не верит. Путин - не шахид, он умирать не будет. В свое время ему объяснили американцы, а сейчас и Макрон, что если он потянется за ядерным оружием, то будет убит наверняка.

И второе - Макрон воздействовал в Америке. Ведь это не просто так проголосовали за закон (о поддержке помощи Украине). В США произошла перегруппировка политического класса в украинском вопросе, сформировалось двухпартийное твердое большинство. И Трамп замолчал, поняв, что не хочет оказаться в дурацком положении. На это все повлияла и критика Макрона.

Политический класс американцев оказался очень восприимчив. Возникло хорошее, позитивное, здоровое соперничество между США и Европой. Там ведь не только Макрон, произошло очень много интересных шагов. Возрождена Антанта! Под довольно откровенными антиамериканскими лозунгами, что США не справляются с ролью лидера свободного мира. И политическая атмосфера складывается очень удачно в пользу Украины, а в Москве нарастает паника. И, конечно, уничтожение Керченского моста произведет громадное влияние на состояние умов в российском бункере.

ПУТИН ГОТОВИТСЯ НАЗНАЧИТЬ ВИНОВНЫХ В ПОРАЖЕНИИ

Скажу еще одну вещь. Я полностью не подписываюсь под этой гипотезой, но в ней есть смысл. Сейчас все задают вопрос, а какого черта вдруг появились чудовищные обвинения в воровстве заместителя Шойгу Тимура Иванова, его "кошелька"? Но всем об этом было известно. И Путин такое поощрял, ему обязательно было нужно, чтобы министр обороны был коррумпирован, дискредитированным, слабым, зависимым от него. Ужасом для Путина было бы пребывание на посту министра обороны какого-нибудь генерала, тесно связанного с военной средой. Это была бы прекрасная возможность для военного заговора.

И тут с какой-то целью Путину зачем-то оказалось необходимым дискредитировать не только Министерство обороны РФ, но и вообще все военное сообщество. Люди полагают, что в силу последних событий в мире Путин как человек очень осторожный, циничный должен выкладываться на все варианты. Вот он кричит, что в случае поражения "не надо нам мира без России", "я взорву всех". Нет, он не взорвет. Он готовится назначить виновных. Это масштабнейшая дискредитация вооруженных сил РФ. Это его тактический ход.

61 миллиард долларов утвержденной военной помощи от США для Украины для Путина был все-таки неожиданностью? Как вы думаете?

Он сделал все. Когда сенаторы ушли на каникулы, у меня было очень плохое настроение. Тот же Джонсон продолжал юлить. Но потом, как "под козырек" начал. Он не захотел оказаться причастным к обвинениям в адрес Республиканской партии. Это же позор для Америки, что с трибуны в Конгрессе повторяются нарративы, которые разработаны в Кремле.

В этом конфликте положительную роль сыграл директор ЦРУ Бернс. Он провел несколько секретных совещаний с республиканцами на которых, видимо, были обнародованы протоколы кремлевских политтехнологов о том, какие нарративы внушать американским политикам. Это был бесповоротный удар по группе (трампистов - УНИАН).

Вот такая сейчас складывается благоприятная политическая ситуация. Но надо понимать, что полугодовой дефицит снарядов за неделю не ликвидировать. Примерно месяц это займет. И какие-то тактические продвижения русских на фронте могут быть. Но им придется за это платить громадную цену, жизнями своих солдат.

КИТАЙ ЯВНО ХОЧЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ

А что Китай? Мы видим, что отношения между Вашингтоном и Пекином заметно обостряются. Что вы можете сказать об итогах визита Блинкена к Си Цзиньпину. Кто кого к чему склонил?

Китай подтолкнул Путина на войну. Он рассчитывал, что если Путин победит Украину, то это будет настолько колоссальным психологическим поражением США, станет вторым Афганистаном для Соединенных Штатов. И после этого Си сможет взять Тайвань голыми руками.

Китайцы даже перестраховались, устроив соглашение между Ираном и Саудовской Аравией. То есть, заложились на одну из возможных двух побед: или Путин побеждает Украину, или Иран своими террористами побеждает Израиль. В любом случае Америка получает колоссальный удар по своему престижу, и Си берет Тайвань. Военным способом он его взять не сможет. Потребуется морская операция на порядок более сложная, чем была высадка в Нормандии. А это невозможно. Нет у Китая такого морского флота.

Обе эти карты провалились. Ведь гигантские достижения Китая основаны на заветах Дэна Сяопина. Во-первых, политических - не засиживайтесь во власти, меняйтесь через каждые два срока, и, во-вторых, экономических - максимально используйте экономические контакты, американские инвестиции и технологии. Благодаря им в свое время произошло "китайское чудо": 1,5 миллиарда людей были вытащены из нищеты, Китай стал высокотехнологической державой. И все это было поставлено под вопрос, когда Си соблазнил свои элиты: изберите меня на третий срок, а я вам верну Тайвань. Сейчас он видит, что Тайвань не вернуть. Си это понял после обращения Байдена к нации 10 октября, когда тот сказал буквально нашими словами, что враги свободы атакуют две страны свободного мира - Израиль и Украину, и что США не позволят. Тогда Байден послал авианосцы на Ближний Восток и как раз внес тот закон о помощи, который застрял на полгода. В итоге Си полетел в Сан-Франциско, где заявил, что воссоединение с Тайванем возможно только мирными средствами в обозримые исторические сроки.

Сейчас Китай явно хочет договориться. Но Блинкен не смог повторить подвиг Киссинджера, который в 61-м году приехал в Пекин и фактически перевербовал на свою сторону Китай в Холодной войне. Китаю нужно было предложить что-то интересное, а Блинкен начал угрожать.

Возможно, и были такие предложения.

Я бы на месте Блинкена подвел Си к разговору: "Давайте лучше подумаем о мире после того, как Россия проиграет. Фактически останутся две наши державы - США и Китай, и как вы будете разбираться с северными варварами?". Например, что США готовы воспринять Сибирь и Арктику как зону стратегического влияния Китая. Китайцы ждали таких разговоров, но Блинкену не хватило тонкости на это.

Катерина Шварц, Алексей Лихман