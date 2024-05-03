Речь идет о нанесении ущерба столичной общине на сумму почти 1 млн. грн.

Директору КП "Киевавтодормост" сообщено о подозрении за растрату почти 1 млн. грн. во время ремонта столичных мостов и развязок. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Согласно материалам следствия, между КП "Киевавтодормост" и частным предприятием в 2023 году был заключен договор на выполнение работ по ремонту деформационных швов мостов и транспортных развязок в г. Киеве.

"В дальнейшем в то время и.о. директора КП, достоверно зная, что подрядчик частично заменил бетонную смесь на другую, не предусмотренную тендерной документацией, подписал справки о стоимости строительных работ и платежные поручения, на основании которых указанные работы были оплачены. Заключением экспертов подтверждено нанесение ущерба столичной общине на сумму почти 1 млн. грн", - информирует прокуратура. Видео дня

Главе КП сообщено о подозрении по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины).

В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации.

Согласно официальной информации на сайте КП "Киевавтодор", начальником подчиненного коммунального предприятия "Киевавтодормост" является Богдан Кобернюк.

Ситуация с мостами в Киеве

Чиновники растранжирили деньги киевлян на ремонте мостов. В марте прокуратура сообщила, что должностным лицам Коммунального предприятия "Киевавтодормост" сообщено о подозрении из-за переплаты 3,5 млн грн во время ремонта столичных мостов и развязок. Отмечалось, что речь идет о бывшем и. о. директора (сейчас лицо занимает должность директора) и главном инженере "Киевавтодормоста". Им было инкриминовано служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Дело касалось событий 2022 г. Тогда между КП "Киевавтодормост" и частным предприятием был заключен договор подряда на выполнение аварийных, восстановительных работ по замене гидроизоляции на Северном и Южном мостах, а также на эстакадах и транспортных развязках в Киеве.

В дальнейшем в то время исполняющий обязанности директора КП не проверил соответствие проведенных работ сметной документации, поэтому при выполнении работ подрядчик использовал материалы, не предусмотренные договором и тендерной документацией, что привело к удорожанию стоимости проекта: в акты приемки выполненных строительных работ включили дополнительные работы, не предусмотренные сметой и договором, что также привело к дополнительным расходам.

При этом чиновник подписал справки о стоимости строительных работ и платежные поручения. В свою очередь главный инженер подписал акты приемки выполненных строительных работ, на основании которых на счета частной фирмы перечислены бюджетные средства.

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