В США достигли темпа производства в "десятки ракет", но не менее важно общее количество ATACMS и другие факторы.

Поставки в Украину баллистических ракет ATACMS скорее всего будут происходить на постоянной основе и в адекватном количестве, о чем свидетельствует заявление главы отдела закупок армии США Дуга Буша, который отметил, что производственные мощности ATACMS вышли на достаточный уровень, а в Пентагоне больше не озабочены сокращением их запасов. Издание Defense Express оценило запасы ATACMS в США и сколько они производят.

Как отмечают эксперты, ATACMS - не новая ракета и ее активные поставки в американскую армию начались еще в 1990 году. Соответственно за это время их действительно изготовили достаточно много, но точное количество засекречено.

"В целом в настоящее время в США могло остаться где-то 1000 кассетных М39 и М39А1. Но от этого количества необходимо вычесть те, которые уже вышли за сроки эксплуатации, хотя они все равно остаются резервом с возможностью восстановления", - отмечают эксперты.

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Кроме того, новых и конвертированных M57 с унитарной боевой частью в США около 1300 ракет, к которым надо добавить те, которые были произведены и восстановлены в течение 2023 и части 2024 года. Но от общего показателя также надо отнять ракеты, которые были заказаны другими странами, но это незначительное количество.

"Поэтому, исключительно ориентировочно, в США в наличии на уровне 2024 года может быть примерно, включая экспорт и использование: более 2500 ATACMS в разном состоянии и версиях, из которых новых около 1500 в осколочно-фугасной версии и дальностью до 300 км", - заключают эксперты.

Однако что более важно, отмечают эксперты, - это темп, с которым Lockheed Martin продолжает производить и восстанавливать ATACMS.

Так, расширение производства происходило постепенно и не без проблем. А из-за того, что в США полгода не могли принять оборонный бюджет, была заблокирована дальнейшая программа по расширению производства боеприпасов, включая ракеты ATACMS. То есть сейчас производственный "маховик" закрутился с соответствующей мощностью и набирает обороты, говорится в анализе Defence Express.

"То есть если в 2020-2023 году Lockheed Martin производил и восстанавливал с десяток ATACMS в месяц, то теперь речь идет о десятках, во множественном числе. А еще одним важным фактором является то, что в США к серийному производству приближается PrSM с дальностью в 500-600 км", - заключают эксперты.

ATACMS в Украине

Ранее сообщалось, что США тайно отправили Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS, и Украина уже активно использует эти ракеты по целям в РФ.

В то же время, как отмечают эксперты, российские войска быстро адаптируются к использованию этих ракет, и у Украины есть около двух месяцев, пока эффект от их применения не снизится.

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