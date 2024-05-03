'Очень опасное заявление': в Кремле истерично отреагировали на вероятность ударов по РФ оружием Британии

Песков заявил, что Кэмерон якобы допустил "эскалацию конфликта" своим заявлением.

В Кремле назвали опасными заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о возможности ударов британским оружием по целям внутри РФ.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он обвинил Запад в "эскалации" после заявления Кэмерона и вспомнил заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который неоднократно допускал ввод западных войск в Украину.

"Еще одно очень опасное заявление. Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании", - сказал пресс-секретарь Путина. Видео дня

Представитель Кремля обвинил Запад в "прямой эскалации напряженности вокруг украинского конфликта" и предупредил об "угрозе для европейской безопасности".

"Здесь вот такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлении официальных мы фиксируем", - добавил Песков.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям на территории России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон

"Украина имеет такое право. Так же, как Россия наносит удары по Украине, вы можете вполне понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она защищает себя", - сказал он в комментарии Reuters.

Он также пообещал выделять по 3 миллиарда фунтов стерлингов ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи Украине "столько, сколько потребуется".

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