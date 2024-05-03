Россия в рейтинге на 162 месте из всего 180.

Организация "Репортеры без границ" (RSF) сегодня обнародовала результаты ежегодного анализа свободы прессы в мире "Индекс свободы прессы". В 2024 году в рейтинге всего 180 стран. В частности, по результатам рейтинга Украина за год поднялась на 18 позиций в мировом рейтинге свободы слова - с 79-й на 61-ю.

Лидерами в мировом рейтинге стали Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Португалия и Ирландия. Это единственные страны мира, которые продемонстрировали в этом году "хорошие" показатели свободы слова. В прошлом году в этом списке была также Литва.

"Одним из сюрпризов для Индекса является скачок Украины на 18 позиций (61-е место) благодаря улучшению как показателя безопасности - меньше убитых журналистов - так и политического. Хотя верховенство права не было введено на всей территории страны после российского вторжения, которое помешало украинской власти гарантировать свободу прессы на оккупированных территориях, политическое вмешательство в свободной Украине упало", - говорится в материалах отчета.

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Тройку лидеров свободы слова в мировом рейтинге возглавляет Норвегия, также в ней Дания и Швеция.

"Три азиатские страны, которые оказались в нижней части прошлогоднего индекса - Вьетнам, Китай и Северная Корея - уступили свои позиции трем странам, чьи политические показатели резко упали: Афганистану (упал на 44 места в политическом рейтинге), который непрерывно преследует журналистов после возвращения к власти талибов; Сирии (снижение на 8 позиций в политическом рейтинге); и Эритрее (снижение на 9 пунктов в политическом рейтинге), которая сейчас является последней как в политическом, так и в общем рейтинге. Последние две страны стали зонами беззакония для СМИ, с рекордным количеством задержанных, пропавших без вести или взятых в заложники журналистов", - говорится в отчете Репортеров без границ.

Также в документе отмечается, что Россия "продолжила свой крестовый поход против независимой журналистики". В рейтинге она заняла 162 место.

"Более 1500 журналистов бежали за границу после начала вторжения в Украину. Подъем России на две позиции во Всемирном индексе свободы прессы в 2024 году из-за падения других стран скрывает падение ее глобального результата", - отмечают "Репортеры без границ".

Также обращается внимание, что двумя соперниками РФ за самую низкую позицию в Европейском регионе является Беларусь (167 место), чье правительство преследует журналистов под предлогом борьбы с "экстремизмом", и Туркменистан (175 место), президент которого имеет неограниченную власть и запрещает все независимые репортажи.

В общем заключении "Репортеров" указано об ухудшении ситуации со свободой СМИ в мире. "Все больше правительств и политических органов власти не выполняют свою роль гарантов наилучшей среды для журналистики и права общественности на надежные, независимые и разнообразные новости и информацию. RSF видит тревожное снижение поддержки и уважения к автономии СМИ и усиление давления со стороны государства или других политических акторов", - говорится в документе.

Свобода слова в Украине

Как сообщал УНИАН, месяц назад Politico опубликовало материал, в котором высокопоставленный американский дипломат, ответственный за противодействие дезинформации, высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть более открытым к раскрытию информации о состоянии войны в Украине.

Он отмечал, что в то время как украинские и западные журналисты настаивают на расширении доступа к линии фронта, власти в Киеве ограничивают репортажи из чувствительных зон конфликта и отказывают государственному телерадиовещанию. Дипломат предположил, что лучший доступ усилит насущную потребность Украины в большей помощи со стороны ее союзников.

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