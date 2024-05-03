Предприятие Diehl Metal Applications принадлежит компании Diehl Defence, которая занимается разработкой систем ПВО IRIS-T.

В Берлине произошел масштабный пожар на оборонном предприятии Diehl Metal Applications. Завод принадлежит компании Diehl Defence, которая занимается разработкой систем ПВО IRIS-T.

Как сообщает Bild, пожар охватил все четыре этажа здания, часть из них уже обрушилась. На месте работают 130 пожарных

Огнеборцы рассказали Bild, что на заводе хранилась серная кислота и цианид меди, произошло возгорание химикатов. Существует риск образования синильной кислоты, которая поднимается в воздух вместе с дымом. Ветер разносит ядовитое облако на север.

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Пожарные рекомендовали жителям избегать территории вокруг завода, закрыть окна и двери, выключить кондиционеры. Учеников окрестных школ отправили по домам. Близлежащие магазины закрыты.

Отмечается, что на данный момент информации о причине возгорания нет. Однако пострадавших также нет, все люди смогли самостоятельно покинуть опасную зону.

Предприятие Diehl Metal Applications принадлежит компании Diehl Defence, которая занимается производством систем ПВО IRIS-T для Украины.

ППО IRIS-T для Украины

IRIS-T - зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.

Германия передала Украине уже три таких системы. А в апреле глава оборонной компании Diehl Defence Гельмут Раух анонсировал передачу Украине еще одной системы IRIS-T.

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