Известный кулинар опубликовал фото переписки с украинским изданием.

Известный украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко показал переписку с Telegram-аккаунтом, который выдал себя за украинское издание "Заборона". С кулинаром пытались договориться о сотрудничестве, а в конце случайно назвали "х**сосом".

На снимках с экрана, которые опубликовал Евгений Клопотенко, видно, что к нему якобы пишет редакция "Забороны". Они пригласили ресторатора на подкаст, темой которого должна была стать "Концепция будущей украинской кухни". Далее собеседники спросили, сколько стоит запись подкаста с Евгением. На что кулинар ответил, что обычно делает подобное бесплатно.

Клопотенко попросил обратиться к его помощнице Даше и прислал ее номер телефона редакции. В ответ на это повар получил ругательные оскорбления. Вероятно, сообщение планировали отправить кому-то другому вместо Клопотенко.

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"Этот х**сос говорит, что ничего не стоит. Дал номер Даши", - говорится в сообщении.

Такие действия редакции возмутили кулинара, и он опубликовал пост в Twitter. Там Клопотенко выразил свое непонимание. По его словам, если он настолько неприятен, то зачем ему предлагать сотрудничество.

"Уважаемые твитеряне, на связи с вами х***ос по версии редакторов независимого медиа "Заборона". И вот что мне интересно. Если я вам такой неприятный, на*** вы мне пишете?" - написал ресторатор.

Редакция издания "Заборона" отреагировала

Редакция издания "Заборона" уже успела отреагировать на скандал вокруг них. Главный редактор СМИ Евгения Костина прокомментировала скандал. Она заявила, что они не вели переписку с Клопотенко. Для подтверждения своих слов Костина рассказала, что функции Telegram не позволяют Telegram-каналам переписываться в личных сообщениях:

Мы бы хотели прокомментировать ситуацию с Евгением Клопотенко и опровергнуть, что приведенная в скриншоте коммуникация велась от нашего имени. Впрочем, нам очень жаль, что под атаку (вряд ли это шутка) попал именно Евгений Клопотенко, которого мы очень ценим. Предполагаем, что это является целенаправленной стратегией для разжигания хейта в сторону нашего медиа.

Также Евгения отметила, что редакция не выпускает сейчас подкасты и не планировали этого делать.

Напомним, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко назвал сумму, которую зарабатывает в месяц.

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