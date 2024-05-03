Россия еще в 1997 году объявила, что утилизировала все запасы химического оружия.

Россия использует против Сил обороны Украины химическое оружие, которое было разработано еще во времена Первой мировой войны.

Об этом рассказал в эфире телемарафона военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. По его словам:

"Человечество с тех пор как-то эволюционировало, что применять такое оружие на поле боя слишком жестоко. А россияне как застряли в Средневековье, так и не выходят оттуда. Просто они получили новые технические средства для демонстрации своей жестокости". Видео дня

Киричевский добавил, что гранаты К-51 с хлорпикрином, которые россияне использовали против Сил обороны на фронте, впервые еще использовал СССР в Афганистане.

"То есть санкции надо было вводить лет 30 назад. Или же когда РФ в 1997 году объявили, что утилизировали все запасы химического оружия, то надо было их вводить. Ведь мы сейчас разгребаем результаты бездействия Запада", - пояснил он.

Эксперт также прокомментировал введение санкций Соединенными штатами против России из-за использования химического оружия.

"Это выглядит как теоретическое наказание. Но чтобы они прекратили это делать, нам надо бомбить их заводы по производству таких гранат. Но вопрос, где эти заводы находятся. Один из возможных методов - это искать на уровне стран Запада методы косвенного воздействия. Когда различные политические или экономические рычаги на РФ заставят их быть менее варварскими", - отметил Киричевский.

Химическое оружие России

Ранее посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич заявил, что РФ наращивает использование химического оружия против Сил обороны Украины. Только в 2024 году было зафиксировано 346 случаев применения токсичных химических веществ - это эквивалентно 6 нарушениям РФ конвенции в день.

Reuters, со ссылкой на Госдепартамент США, заявили, что Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении международного запрета на химическое оружие путем применения химического вещества хлорпикрина против украинских войск и использования химических средств для борьбы с массовыми беспорядками как метода ведения войны в Украине.

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