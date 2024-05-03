Загадочная Klavdia Petrivna впервые дала интервью: 'Не завидуйте, коллеги'

Она до сих пор так и не раскрыла свою личность.

Загадочная певица Klavdia Petrivna, которая до сих пор скрывает свою личность, впервые дала интервью на радио "Люкс ФМ". Она лаконично и дерзко ответила на вопросы ведущих.

Например, у нее спросили, она ли трижды выступала на концертах Артема Пивоварова во "Дворце Украина", так как бытует мнение, что это могли быть разные артистки.

"Давайте мы не будем", – ответила артистка.

Также ведущие поинтересовались у нее, кто первым предложил записать дуэт на песню "Барабан" - она или Пивоваров. На этот вопрос молодая артистка ответила достаточно дерзко:

"Знаете, что я вам скажу? Как говорил один великий мудрец, которого я очень уважаю: "Не завидуйте, коллеги, развивайтесь, ищите друг друга".

Стоит отметить, что 30 августа состоится первый сольный концерт Klavdia Petrivna. Девушка намекнула, что это может быть не один концерт, а несколько.

Напомним, ранее Артем Пивоваров заговорил об отношениях с загадочной Klavdia Petrivna. Он знает, кто скрывается под шляпой.

К слову, есть предположения, что под образом Klavdia Petrivna могут скрываться Маша Кондратенко или Соломия Опрышко.

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