Министр иностранных дел сказал, что страна с удовольствием поддерживает украинских беженцев, но не мужчин призывного возраста, которые хотят избежать мобилизации.

Чехия не поддерживает мужчин, приехавших из Украины в попытке избежать военного призыва.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает издание Novinky. "Я понимаю проблему отъезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев и мы приветствуем их на нашей территории", - сказал министр.

Однако, как уточнил Липавский, когда речь идет не о тех, кто пытается избежать установленной законом обязанности.

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В МВД Чехии заявили, что 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет имеют временную защиту из-за войны в Украине.

Мобилизация в Украине

2 мая председатель Совета резервистов Сухопутных войск, военный ВСУ Иван Тимочко рассказал, что органы местного самоуправления - городские и поселковые советы, теперь будут обязаны участвовать в мобилизационных мероприятиях. Все из-за нового закона о мобилизации, который вступает в действие с 18 мая.

24 апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. О подобном намерении заявляли и литовски власти.

При этом власти Германии сказали, что украинские мужчины могут свободно оставаться в стране даже с недействительным паспортом, а решение украинского МИДа приостановить предоставление консульских услуг мужчинам за рубежом не повлияет на их статус беженцев.

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