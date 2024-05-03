И.о. директора выехал из временно оккупированного города на подконтрольную Украине территорию, откуда согласовал перечисление средств на счета частной компании.

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило руководителя государственного предприятия, который перечислил 12 млн грн на ремонт объекта в Мариуполе уже после его оккупации россиянами.

Как отмечается в сообщении на сайте ГБР, работники Бюро сообщили о подозрении и.о. директора одного из госпредприятий Мариуполя, который во время действия военного положения растратил почти 12 млн грн на фиктивный ремонт в захваченном россиянами городе.

В ГБР рассказали, что 21 февраля 2022 года чиновник заключил договор для проведения работ на госпредприятии с частной компанией. Впрочем, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выполнение работ стало невозможным.

Видео дня

"И.о. директора выехал из временно оккупированного Мариуполя на подконтрольную территорию, откуда лично согласовал перечисление оплаты в сумме 11,6 млн грн на счета частной компании за ремонт", - говорится в сообщении.

Так, работники Бюро провели у чиновника обыск, во время которого изъяли наличные и документы. Мужчине было сообщено о подозрении в совершении растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

В суд было направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Принимаются действия для возмещения нанесенного государству ущерба.

Другие финансовые правонарушения

2 мая в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что народному депутату было сообщено о подозрении в незаконном обогащении на более чем 11 млн грн. Расследование начали после обнародования расследования журналистов Bihus.Info.

В рамках досудебного расследования было установлено, что в 2020-2021 годах нардеп приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн - пять квартир в Киеве, три земельных участка в Киевской области, два нежилых помещения, а также автомобили Tesla и Mersedes-Benz.

Большую часть приобретенного имущества депутат оформил на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Впрочем, выяснилось, что ни официального дохода и сбережений его и жены за этот период, ни доходов его родственников не было достаточно для приобретения этого имущества.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате Андрее Клочко.

Вас также могут заинтересовать новости: