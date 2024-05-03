Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило руководителя государственного предприятия, который перечислил 12 млн грн на ремонт объекта в Мариуполе уже после его оккупации россиянами.
Как отмечается в сообщении на сайте ГБР, работники Бюро сообщили о подозрении и.о. директора одного из госпредприятий Мариуполя, который во время действия военного положения растратил почти 12 млн грн на фиктивный ремонт в захваченном россиянами городе.
В ГБР рассказали, что 21 февраля 2022 года чиновник заключил договор для проведения работ на госпредприятии с частной компанией. Впрочем, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выполнение работ стало невозможным.
"И.о. директора выехал из временно оккупированного Мариуполя на подконтрольную территорию, откуда лично согласовал перечисление оплаты в сумме 11,6 млн грн на счета частной компании за ремонт", - говорится в сообщении.
Так, работники Бюро провели у чиновника обыск, во время которого изъяли наличные и документы. Мужчине было сообщено о подозрении в совершении растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).
В суд было направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Принимаются действия для возмещения нанесенного государству ущерба.
Другие финансовые правонарушения
2 мая в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что народному депутату было сообщено о подозрении в незаконном обогащении на более чем 11 млн грн. Расследование начали после обнародования расследования журналистов Bihus.Info.
В рамках досудебного расследования было установлено, что в 2020-2021 годах нардеп приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн - пять квартир в Киеве, три земельных участка в Киевской области, два нежилых помещения, а также автомобили Tesla и Mersedes-Benz.
Большую часть приобретенного имущества депутат оформил на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Впрочем, выяснилось, что ни официального дохода и сбережений его и жены за этот период, ни доходов его родственников не было достаточно для приобретения этого имущества.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате Андрее Клочко.