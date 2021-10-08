Сейчас полиция проверяет информацию о местонахождении якобы мертворожденного ребенка.

В Житомире в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что ее 27-летняя дочь во время родов потеряла ребенка в одной из местных больниц.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Отмечается, что в полицию 7 октября обратилась жительница города с сообщением о смерти новорожденного ребенка ее 27-летней дочери в одной из больниц города.

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Во время первоочередной проверки была назначена комплексная экспертиза относительно состояния женщины.

"Согласно заключению специалистов, она действительно имела беременность, которая могла прекратиться месяц-полтора назад. Больше сведений станет известно после исследований, которые назначены и еще продолжаются", - сообщили в пресс-службе.

По информации полиции, женщина пояснила, что у нее в августе внезапно во время прогулки произошел выкидыш.

"Об этом она боялась рассказать родным (сожителю и матери), и поэтому до последнего имитировала беременность, а потом сообщила им о смерти младенца в больнице якобы во время родов. Также во время других следственных действий полицейские установили, что женщина не состояла на учете в медицинском учреждении в связи с беременностью. Полицейские проверяют информацию о месте, где женщина оставила пакет, по ее словам, с якобы мертворожденным ребенком", - сказано в сообщении.

Предварительная квалификация события – ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, известно ли уже, где женщина оставила ребенка, руководитель пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко сказала, что информация уточняется.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ивано-Франковской области вынесли приговор многодетной матери, по вине которой погиб ее новорожденный сын. 29 марта этого года жительница Калуша самостоятельно родила ребенка дома и перерезала пуповину. На рассвете следующего дня она подкинула своего завернутого в простынь сына соседям. Впоследствии он умер от переохлаждения.

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Автор: Марина Чорноштан