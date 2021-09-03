Женщина воспитывает еще троих детей - из них двое несовершеннолетние.

В Ивано-Франковской области вынесли приговор многодетной матери, по вине которой погиб ее новорожденный сын.

Об этом сообщает Kurs.

По данным издания, 29 марта этого года жительница Калуша самостоятельно родила ребенка дома и перерезала пуповину. На рассвете следующего дня она подкинула своего завернутого в простынь сына соседям.

Однако соседка заметила ребенка только в 9:30, сразу вызвав полицию и скорую помощь. Несмотря на госпитализацию в Калушскую райбольницу, спасти младенца не удалось — он умер от переохлаждения.

Подсудимая признала свою вину. Она объясняет свой поступок страхом перед мужем и свекровью, потому что у нее уже есть трое детей.

Женщина якобы и подумать не могла, что ее новорожденный сын умрет - она надеялась, что соседка раньше увидит ребенка и поможет ему.

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Она просила судью учесть, что у нее на иждивении есть еще трое детей, в том числе двое несовершеннолетних.

Калушский суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 135 (оставлении в опасности со смертельным исходом) УК Украины и приговорил ее к 3 годам лишения свободы. Но согласно ст. 75 УКУ женщину освободили от этого наказания и приговорили к 2 годам испытательного срока.

Напомним, несколько месяцев назад в Харьковской области в реанимации умер трехмесячный ребенок - возможной причиной смерти медики назвали отравление детской смесью.

Автор: Станислав Кожемякин