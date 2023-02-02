Есть первые задержания злоумышленников, насилию в Украине места не будет, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрое реагирование на организаторов пьяных вечеринок, где издевались над девушками.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале. Он подчеркнул, что в Украине не будет места насилию.

"Отдельно хочу сегодня поблагодарить работников Национальной полиции Украины, которые быстро отреагировали на позорные факты, о которых стало известно вчера... Факты издевательств над девушками. Начато уголовное производство. Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилию в Украине места не будет", - отметил он.

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Скандал вокруг пьяных вечеринок

Как сообщал УНИАН, 1 февраля правоохранители провели обыски у организаторов пьяных вечеринок, о которых стало известно из сети Интернет. На фото и видео с вечеринок молодые люди употребляют алкоголь и обижают и унижают девушек.

Полиция сразу начала отработку. В частности, оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями провели обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов.

В соцсетях сообщают, что эти блогеры родом из Ивано-Франковска, однако сейчас живут в Киеве.

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