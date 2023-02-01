Блогер хвастался, как насилует девушек / скриншот

Группа блогеров устраивала вечеринки в съемной квартире в Киеве и насиловала девушек, когда те были под транквилизаторами.

Более того, парни выкладывали на своих профилях в Twitch, Instagram и Telegram фото и видео фактов изнасилования.

Как пишет журналистка Анастасия Бакулина, сами блогеры родом из Ивано-Франковска, однако сейчас живут в Киеве. На вечеринках девушек накачивали алкоголем и препаратом "Ксанокс" - транквилизатором.

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"Они фотографируют и снимают девушек, когда те в отключке лежат на полу туалета без верхней одежды. Они лезут своими пальцами в вагину девушки, когда она вообще не подает признаков жизни, а следовательно не давала разрешение на петтинг. Они снимают интимные органы девушки, возмущаясь наличию волос там, когда сама девушка без сознания", - написала Бакулина.

Сам организатор вечеринок в своих соцсетях называл девушек "шл*хами". "Я просто показываю, какие девушки есть на самом деле. Голова у каждого своя, и решение принимаете вы", - написал организатор вечеринок.

Другая блогер Ярослава Кравченко отметила, что насильники в повседневной жизни "занимаются криптой". Также Кравченко опубликовала в Stories "отзывы" на "работу" насильников от их подписчиков.

Фото Кравченко сториз 01 февраля 2023
Фото Кравченко сториз 01 февраля 2023
Фото Кравченко сториз 01 февраля 2023
Фото Кравченко сториз 01 февраля 2023
Фото Кравченко сториз 01 февраля 2023
Фото Кравченко сториз 01 февраля 2023
Фото Кравченко сториз 01 февраля 2023

Историей поделились инфлюэнсеры Саша Бо, kvittkova, Лачен, певица Джамала и другие.

Правоохранители уже отреагировали на инцидент. "Полицейские уже установили фигурантов и места их проживания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и еще одном регионе государства", говорится в сообщении Нацполиции.

t.me/UA_National_Police

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