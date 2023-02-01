К блогерам наведались полицейские.

Группа блогеров устраивала вечеринки в съемной квартире в Киеве и насиловала девушек, когда те были под транквилизаторами.

Более того, парни выкладывали на своих профилях в Twitch, Instagram и Telegram фото и видео фактов изнасилования.

Как пишет журналистка Анастасия Бакулина, сами блогеры родом из Ивано-Франковска, однако сейчас живут в Киеве. На вечеринках девушек накачивали алкоголем и препаратом "Ксанокс" - транквилизатором.

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"Они фотографируют и снимают девушек, когда те в отключке лежат на полу туалета без верхней одежды. Они лезут своими пальцами в вагину девушки, когда она вообще не подает признаков жизни, а следовательно не давала разрешение на петтинг. Они снимают интимные органы девушки, возмущаясь наличию волос там, когда сама девушка без сознания", - написала Бакулина.

Сам организатор вечеринок в своих соцсетях называл девушек "шл*хами". "Я просто показываю, какие девушки есть на самом деле. Голова у каждого своя, и решение принимаете вы", - написал организатор вечеринок.

Другая блогер Ярослава Кравченко отметила, что насильники в повседневной жизни "занимаются криптой". Также Кравченко опубликовала в Stories "отзывы" на "работу" насильников от их подписчиков.

Историей поделились инфлюэнсеры Саша Бо, kvittkova, Лачен, певица Джамала и другие.

Правоохранители уже отреагировали на инцидент. "Полицейские уже установили фигурантов и места их проживания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и еще одном регионе государства", говорится в сообщении Нацполиции.

Скандалы в сети - актуальное

Ранее в сети произошел скандал вокруг "Хлебного" в Киеве. Пользователи поделились историей, как официанты заведения выгоняли бабушку, которая попросила горячей воды. Администрации пришлось оправдываться и объяснять поведение персонала.

Уже в январе молодая пресс-офицерша ГПСУ попала в скандал из-за хвастовства роскошными кадрами с отдыха. Женщину перевели на службу в Житомир.

Должностью поплатился глава патрульной полиции Львовской области. Кадры, как он дарит своей девушке пропуск на проезд в центр города, облетели сеть и вызвали скандал.

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