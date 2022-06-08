Он проводил фото- и видеофиксацию расположение блокпостов, количества и вооружения личного состава ВСУ, правоохранительных органов и ТО.

В Одессе завербованный ФСБ РФ местный житель передавал российским кураторам информацию о международных учениях "Си Бриз".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина добровольно согласился сотрудничать с представителями ФСБ РФ в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности Украины и помогать в проведении подрывной деятельности против нашей страны.

"Первое задание злоумышленнику дали в прошлом году. В частности, он получил информацию и фото о ходе совместных военных учений НАТО и Украины "Си Бриз-2021" и отправил их своим российским кураторам", - сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем, с 24 февраля по 10 марта этого года, злоумышленник лично объезжал местность в Одессе и Одесской области, проводил фото- и видеофиксацию расположение блокпостов, количества и вооружения личного состава ВСУ, правоохранительных органов и территориальной обороны.

Собранные данные он передавал представителям российской спецслужбы с помощью одного из мессенджеров. Мужчину задержали при выполнении очередного задания врага.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат Калашникова, пистолет Макарова, более 1,1 тыс. патронов, гранаты и тому подобное.

Расследование осуществляло управление СБУ в Одесской области. В спецслужбе уточнили, что житель Одессы был завербован ФСБ во время пребывания на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

В настоящее время прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении указанного жителя Одессы по факту государственной измены и незаконного обращения с огнестрельным оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал УНИАН, 18 июня - 10 июля 2021 года в Одессе проходили самые масштабные за свою историю международные учения "Си Бриз". В них приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях принимали участие эсминец HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.

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