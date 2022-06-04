В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки, которая выпрыгнула из окна на четвертом этаже.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Отмечается, что сегодня утром ребенок выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 4-м этаже многоэтажки по улице Генерала Вишневского. В это время в квартире больше никого не было.
"Девочку еще живой во дворе дома обнаружили соседи и сразу вызвали медиков, однако в машине скорой помощи по дороге в больницу ребенок умер", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра дома семьи погибшей была обнаружена предсмертная записка.
Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о его квалификации.
Ранее сообщалось, что украинский математик Константин Ольмезов совершил самоубийство в России после того, как его задержали при попытке покинуть страну из-за развернутой РФ войны в Украине. По словам адвоката мужчины, против Ольмезова сфабриковали административный протокол. Он оставил предсмертную записку.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Одессе мужчина применил гранату во время задержания пострадали трое правоохранителей
- В Днепре из-за пожара взорвался газовый баллон на промышленном заводе, двое погибших
- В Одессе устроили фейерверк во время тревоги:"шутников" задержала полиция (видео)