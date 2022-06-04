Ребенок оставил предсмертную записку.

В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки, которая выпрыгнула из окна на четвертом этаже.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что сегодня утром ребенок выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 4-м этаже многоэтажки по улице Генерала Вишневского. В это время в квартире больше никого не было.

"Девочку еще живой во дворе дома обнаружили соседи и сразу вызвали медиков, однако в машине скорой помощи по дороге в больницу ребенок умер", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра дома семьи погибшей была обнаружена предсмертная записка.

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о его квалификации.

Ранее сообщалось, что украинский математик Константин Ольмезов совершил самоубийство в России после того, как его задержали при попытке покинуть страну из-за развернутой РФ войны в Украине. По словам адвоката мужчины, против Ольмезова сфабриковали административный протокол. Он оставил предсмертную записку.

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