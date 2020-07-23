Луцкий террорист планировал захватить собор, где раньше учился в семинарии
Луцкий террорист Максим Кривош, которому сегодня избрали меру пресечения, заявил, что сначала собирался захватить Кафедральный Собор Святой Троицы ПЦУ, где он ранее учился в духовной семинарии, но разочаровался.
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"Поскольку он закрыт на карантин мне пришлось выбирать альтернативный способ", - заявил он, передает Страна.
Как сообщал УНИАН, в Луцке суд избрал меру пресечения Максиму Кривошу, который взял в заложники 13 человек. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Адвокат подзащитного заявил журналистам, что апелляция на решение суда подаваться не будет, как того пожелал подзащитный.
Напомним, что утром 21 июля 44-летний житель Дубно Максим Кривош захватил 13 заложников в автобусе "Берестечко-Красниловка". У террориста при себе было оружие и взрывчатка. Когда вечером Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста - порекомендовал фильм "Земляне" - заложники были отпущены, а самого Кривоша задержали.
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