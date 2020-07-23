Луцкий террорист планировал захватить собор, где раньше учился в семинарии

Максим Плохой-Кривош рассказал, что планировал захватить собор, но ему помешал карантин.

Луцкий террорист Максим Кривош, которому сегодня избрали меру пресечения, заявил, что сначала собирался захватить Кафедральный Собор Святой Троицы ПЦУ, где он ранее учился в духовной семинарии, но разочаровался.

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"Поскольку он закрыт на карантин мне пришлось выбирать альтернативный способ", - заявил он, передает Страна.

Как сообщал УНИАН, в Луцке суд избрал меру пресечения Максиму Кривошу, который взял в заложники 13 человек. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Адвокат подзащитного заявил журналистам, что апелляция на решение суда подаваться не будет, как того пожелал подзащитный.

Напомним, что утром 21 июля 44-летний житель Дубно Максим Кривош захватил 13 заложников в автобусе "Берестечко-Красниловка". У террориста при себе было оружие и взрывчатка. Когда вечером Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста - порекомендовал фильм "Земляне" - заложники были отпущены, а самого Кривоша задержали.

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