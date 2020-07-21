В Луцке террорист захватил автобус с заложниками: все подробности (онлайн-трансляция)
13:17, 21 июля 2020Происшествия
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О пострадавших пока не сообщается.
Мужчина, которого, вероятно, зовут Максим Плохой, захватил заложников в Луцке / коллаж УНИАН
Во вторник, 21 июля, на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем.
На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, захватившего автобус, есть оружие и взрывчатка.
Прямая трансляция с места:
Опубліковано ТСН Вівторок, 21 липня 2020 р.
Видео: ТСН
УНИАН собрал все подробности о захвате заложников в автобусе в Луцке. Следите за нашей текстовой онлайн-трансляцией.
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