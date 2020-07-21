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В Луцке террорист захватил автобус с заложниками: все подробности (онлайн-трансляция)

13:17, 21 июля 2020
Происшествия
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Мужчина, которого, вероятно, зовут Максим Плохой, захватил заложников в Луцке / коллаж УНИАН

На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, захватившего автобус, есть оружие и взрывчатка.

Прямая трансляция с места:

Опубліковано ТСН Вівторок, 21 липня 2020 р.

Видео: ТСН

УНИАН собрал все подробности о захвате заложников в автобусе в Луцке. Следите за нашей текстовой онлайн-трансляцией.

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