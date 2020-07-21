В полиции рассказали первые подробности о событиях в центре Луцка, введен оперативный план "Заложник" (фото, видео)
10:51, 21 июля 2020Происшествия
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Отмечается, что территория центра города перекрыта в целях обеспечения безопасности граждан.
В центре Луцка захватили в заложники около 20 человек / фото УНІАН
Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.
Как сообщает полиция Волынской области в Facebook, в области введен оперативный план «Заложник».
Отмечается, что территория центра города перекрыта в целях обеспечения безопасности граждан.
фото УНІАН
фото УНІАН
На месте работают все службы полиции.
Опубліковано Поліція Волинської області Вівторок, 21 липня 2020 р.
Как сообщал УНИАН, в центре Луцка мужчина с оружием захватил автобус с заложниками.
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