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В полиции рассказали первые подробности о событиях в центре Луцка, введен оперативный план "Заложник" (фото, видео)

10:51, 21 июля 2020
Происшествия
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В центре Луцка захватили в заложники около 20 человек / фото УНІАН

Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.

Как сообщает полиция Волынской области в Facebook, в области введен оперативный план «Заложник».

Отмечается, что территория центра города перекрыта в целях обеспечения безопасности граждан.

фото УНІАН

На месте работают все службы полиции.

Опубліковано Поліція Волинської області Вівторок, 21 липня 2020 р.

Как сообщал УНИАН, в центре Луцка мужчина с оружием захватил автобус с заложниками.

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