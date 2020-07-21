В полиции рассказали первые подробности о событиях в центре Луцка, введен оперативный план "Заложник" (фото, видео)

Отмечается, что территория центра города перекрыта в целях обеспечения безопасности граждан.

Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.

Как сообщает полиция Волынской области в Facebook, в области введен оперативный план «Заложник».

Отмечается, что территория центра города перекрыта в целях обеспечения безопасности граждан.

На месте работают все службы полиции.

Как сообщал УНИАН, в центре Луцка мужчина с оружием захватил автобус с заложниками.

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