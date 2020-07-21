В Луцке неизвестный со взрывчаткой захватил автобус: центр города перекрыли (фото, видео)
Во вторник, 21 июля, на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем.
Читайте такжеВ Одессе обвиняемый в убийстве мужчина с гранатой взял в заложники судейКак сообщает Суспільне, на месте событий были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом.
По словам начальника областного управления Национальной полиции Юрия Крошко, у захватчика есть оружие и взрывчатка.
Местный сайт konkurent.ua пишет, что на месте – по меньшей мере пять экипажей полиции, работают взрывотехники.
«Автобус «Берестечко-Красниловка» стоит посреди Театральной площади с разбитыми окнами. Внутри находятся люди. Вблизи – автомобиль патрульной полиции», – отмечается в сообщении.
Опубліковано Суспільне Волинь Понеділок, 20 липня 2020 р.
В центр водителям советуют не ехать, ведь он полностью перекрыт. Также перекрыт переход возле гостиницы «Украина».
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram