В Луцке неизвестный со взрывчаткой захватил автобус: центр города перекрыли (фото, видео)

В автобусе находятся люди.

Во вторник, 21 июля, на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем.

Читайте такжеВ Одессе обвиняемый в убийстве мужчина с гранатой взял в заложники судейКак сообщает Суспільне, на месте событий были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом.

По словам начальника областного управления Национальной полиции Юрия Крошко, у захватчика есть оружие и взрывчатка.

Местный сайт konkurent.ua пишет, что на месте – по меньшей мере пять экипажей полиции, работают взрывотехники.

«Автобус «Берестечко-Красниловка» стоит посреди Театральной площади с разбитыми окнами. Внутри находятся люди. Вблизи – автомобиль патрульной полиции», – отмечается в сообщении.

В центр водителям советуют не ехать, ведь он полностью перекрыт. Также перекрыт переход возле гостиницы «Украина».

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