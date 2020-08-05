Террориста, угрожавшего взорвать банк в Киеве, направят на психиатрическую экспертизу

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, чтобы не дать подозреваемому возможности пропагандировать свои идеи, пояснил прокурор Александр Жила.

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, угрожавшему взрывом в помещении банка в центре Киева, будет назначена психиатрическая экспертиза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил прокурор Александр Жила после заседания Печерского районного суда Киева, который избрал Каримову безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Следственный судья огласила решение, согласно которому к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 1 октября без определения залога", - сказал прокурор.

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Жила пояснил, что суд принял его ходатайство о закрытом заседании "в связи с тем, что мы выясняли вопрос о состоянии здоровья подозреваемого, выясняли достоверность информации в СМИ о пребывании его на учете в психоневрологическом диспансере".

По его словам, сторона обвинения "не желает давать трибуну для объявления взглядов подозреваемого в совершении террористического акта лица".

Как сообщил прокурор, Каримов опроверг информацию, что он состоит на учете у психиатра, и сказал, что никогда не лечился у психиатра.

Вместе с тем, подчеркнул Жила, психиатрическая экспертиза подозреваемому все же будет назначена, а в суде подозреваемый вел себя вполне адекватно.

Кроме того, по словам Жилы, сторона защиты ходатайствовала о мере пресечения для Каримова, не связанной с содержанием под стражей, а именно - домашний арест. Но прокурор отметил, что в Киеве Каримов не имеет постоянного места жительства, жил в хостеле, а определять его место жительства по его регистрации в Бердянском районе обвинение считало неуместным.

Также прокурор сообщил, что подозреваемый в суде не признал свою вину.

Как сообщал УНИАН, 3 августа около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Каримов, проживающий в Киеве. Около 15:00 злоумышленника задержали.

СБУ открыла уголовное производство по факту теракта. Каримову вручили подозрение по ч. 1 ст. 258 (совершение террористического акта) Уголовного кодекса.

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