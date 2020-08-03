Угроза взрыва в киевском бизнес-центре: названо основное требование "террориста"

Правоохранители ищут представителей трех телеканалов, рассказал журналист.

Мужчина, который угрожает взорвать бомбу в помещении банковского отделения в Киеве, требует выхода в прямой эфир нескольких телеканалов.

Об этом сообщил журналист Богдан Аминов на своей странице в Facebook.

"Инсайд из полиции: мужчина требует выхода в прямой эфир. Правоохранители думают, возможно ли это и каким образом это организовать. Предварительно спрашивают телеканалы о такой возможности", - написал он.

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По его информации, полиция разыскивает представителей телеканалов "112 Украина", ZIK и "НАШ". Вероятно, их могут допустить в опасную зону, предполагает журналист.

Сегодня, 3 августа в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сейчас доступ в бизнес-центр ограничен, на месте работают силовики.

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