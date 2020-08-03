Захват банка в центре Киева: "террориста" задержали

Силовики провели спецоперацию в бизнес-центре.

Силовики задержали злоумышленника, который угрожал взорвать отделение банка в центре Киева.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook. Информацию также подтверждают в СБУ.

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - написал Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, сейчас на месте инцидента работают взрывотехники.

Впоследствии о задержании на брифинге сообщил заместитель руководителя СБУ Сергей Пунь.

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"Операция проведена успешно. Злоумышленник задержан", - заявил он.

"С момента получения информации был создан оперативный штаб СБУ и Нацполиции. Введен план спецоперации "Бумеранг" СБУ, и СБУ взяла руководство операцией на себя. После проведения определенных мероприятий в помещении остался только один заложник и злоумышленник. Личность злоумышленника была установлена. Это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения. По предварительной информации, у злоумышленника была большая спортивная сумка и портфель. От портфеля какой-то провод был привязан к его ноге ", - сказал Пунь.

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На данный момент перекресток улиц Владимирская и Богдана Хмельницкого остается закрытым для транспорта и пешеходов. Также на месте происшествия находится спецтехника, в том числе бронированные автомобили.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полдень в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

После этого на место прибыли силовики, ограничив доступ в здание и движение по прилегающим улицам. Также стали известны требования "террориста".

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