По предварительной информации, три человека пострадали.

Вблизи села Стримба Надворнянского района Ивано-Франковской области произошел порыв нефтепровода. В результате инцидента вспыхнул пожар

Спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в комментарии УНИАН отметил, что произошел "порыв нефтепровода с разлитием нефтепродуктов вдоль ручья".

По его словам, сейчас известно о трех пострадавших. Также он сообщил, что на месте инцидента работают спасатели.

"Вблизи села Стримба Надворнянского района, произошел порыв нефтепровода (диаметром 150 мм) с последующим разлитием нефтепродуктов вдоль ручейка на площади 100 м кв. и горением, с распространением огня на частный дом", - сказано в сообщении ГСЧС

Отмечается, что сейчас задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают спасатели.

Порыв нефтепровода в Украине -последние новости

В феврале 2020 года Государственная экологическая инспекция Карпатского округа отмечала, что получила телефонограмму от НГВУ "Надворнанафтогаз "ПАО "Укрнафта" о том, что на территории села Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области произошла кража части нефтепровода, в результате чего произошла утечка нефтяной смеси на поверхность Земли.

Тогда из-за разгерметизации трубопровода был излив нефтяной смеси на поверхность почвы и в ручей Безымянный возле урочища Кременоса на территории кв. 54 Пасечнянского лесничества ГП "Надворнянское ЛГ". Ориентировочная площадь загрязненного земельного участка составляла 120 м2, произошло попадание нефтепродуктов в воду.

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