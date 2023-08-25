"Новобранцы" могли фактически не проходить военную службу, проводя время по собственному усмотрению, а некоторые из них даже участвовали в матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья.

В Ивано-Франковске Государственное бюро расследований разоблачило схему фиктивного зачисления на военную службу родственников чиновников города и футболистов местного профессионального клуба.

Как отмечается в сообщении на сайте Бюро, разоблачена схема фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования ГБР установило личности некоторых руководителей состава территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые наладили противоправную схему фиктивного зачисления граждан на военную службу в роты охраны ТЦК и СП.

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"Новобранцы" получали возможность фактически не проходить военную службу, проводя время по собственному усмотрению. Некоторые из них спокойно принимали участие в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. К тому же они получали от государства денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств", - отметили в Бюро.

ГБР совместно с полицией провело около 30 обысков в ТЦК и СП Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также в местах проживания фигурантов. Проверяются возможные противоправные действия персонала во время проведения мобилизации, прохождения службы и противоправного получения денежного обеспечения.

Отмечается, что по результатам проверок будет решаться вопрос сообщения о подозрении отдельным военным должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Расследование проводится в рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения).

Фиктивное оформление гражданских в воинскую часть на Днепропетровщине

В Днепропетровской области руководство одной из воинских частей разоблачили на присвоении средств.

В частности, начальник отделения персонала штаба и начальник строевой части подделали документы и "устроили" в часть около 10 гражданских лиц. "Трудоустроенные" никакого отношения к службе не имели, а просто получали денежное обеспечение, в том числе доплаты за якобы участие в боевых действиях. Все деньги перечислялись организаторам схемы, которые успели присвоить 3,5 млн грн.

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