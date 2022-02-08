Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

На столичной Оболони правоохранители задержали 43-летнего киевлянина, который застрелил свою сожительницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что ночью 7 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение от киевлянина о том, что на улице Приречной он случайно ранил свою гражданскую жену. По адресу немедленно выехали медики и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.

"На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина и женщина совместно распивали алкогольные напитки и решили развлечься с помощью оружия. Мужчина приставил к голове потерпевшей травматический пистолет и выстрелил ей в затылок", - говорится в сообщении.

Во время оказания неотложной медицинской помощи 37-летняя потерпевшая скончалась.

Сотрудники полиции изъяли оружие и задержали киевлянина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Читайте такжеРуками забил 3-летнего мальчика, который не мог двигаться: суд арестовал отчима-извергаПо согласованию с окружной прокуратурой фигуранту готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее УНИАН писал, как в Германии женщина убила 5 своих детей из-за фото бывшего.

А мужчина застрелил жену и троих маленьких детей из-за сертификата о вакцинации.

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