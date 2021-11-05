Девушка накачала маленьких дочек и сыновей наркотиками, душила и топила их, а бездыханные тела завернула в полотенца и уложила в кроватки.

В Германии суд вынес приговор матери, которая убила пять своих детей.

Женщину, прозванную на родине "матерью смерти" (Todesmutter) приговорили фактически к пожизненному заключению, пишет Mail Online.

В сентябре прошлого года Кристина К. (сейчас девушке 28 лет) накачала наркотиками своих троих дочерей Мелину, Леони и Софи (одного, двух и трех лет), а также сыновей Тимо и Луку (шести и восьми лет).

Считается, что она подсыпала коктейль из наркотиков детям в завтрак, чтобы их можно было легко убить. Затем она задушила или утопила детей в ванне, а тела завернула в полотенца и уложила в кроватки.

Читайте такжеПодросток убил свою семью, выложил фото трупов в соцсети и угрожал расправой школеСтаршему сыну, 11-летнему Марселю, удалось выжить только потому, что в момент убийства он был в школе. Однако мальчик рассказал суду, что мать попросила его прыгнуть вместе с ней под поезд, когда вернется домой. Он отказался, и тогда мать отправила его на поезде к бабушке. По пути ребенок написал кому-то из своей школы, что его братья и сестры мертвы.

Сама же Кристина попыталась покончить с собой, прыгнув на рельсы, но выжила и была арестована. О преступлениях полицию известила бабушка, сказав, что узнала о произошедшем непосредственно от Кристины. Полицейские поспешили к семье домой, но прибыли слишком поздно, реанимировать детей уже не удалось.

Теперь суд города Золинген приговорил убийцу к тюремному заключению как минимум на 15 лет, практически исключив возможность дальнейшего освобождения после отбытия этого срока.

По словам прокуроров, Кристина играла роль идеальной матери в браке со своим третьим мужем. Однако незадолго до преступления супруг от нее ушел. Женщина осталась одна с шестью детьми, четверо из которых от ее последнего брака, и была "эмоционально потрясена".

К убийствам Кристину подтолкнуло фото в Facebook, которое ее бывший выложил утром 3 сентября. На изображении тот был со своей новой девушкой. Тогда Кристина написала мужчине, что он больше никогда не увидит своих детей.

Сама женщина утверждала, что некий злоумышленник в маске ворвался в дом, связал ее, а затем убил детей. Однако никаких доказательств этого не было. Кроме того, перед судом психиатры подтвердили вменяемость Кристины.

Ранее в Польше горе-мать задушила троих своих детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет. А в Днепре мать убила маленького ребенка, сделав себе и сыну смертельные уколы.

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Автор: Катерина Комолова