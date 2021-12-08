Он испугался наказания за подделку документа.

В Германии отец семейства убил жену, троих детей, а потом покончил с собой - из-за поддельного сертификата о вакцинации против COVID-19.

Мужчина опасался, что из-за фальсификации документа у него отберут детей, передает Reuters со ссылкой на прокурора.

Полиция нашла тела семьи в субботу, 4 декабря, в частном доме в городе Кенигс-Вустерхаузен к югу от Берлина. 40-летние супруги и трое их детей в возрасте четырех, восьми и десяти лет были застрелены.

Также правоохранители обнаружили прощальную записку, написанную отцом. В ней говорилось, что мужчина подделал сертификат о вакцинации для своей супруги, однако об этом узнал ее работодатель. Пара боялась, что их арестуют, а детей отберут.

Убийство произошло на фоне ужесточения карантинных мер в Германии. Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе немецкие власти решили запретить непривитым доступ к магазинам, которые не продают товары первой необходимости, кафе, кинотеатрам и другим заведениям, а также планируют сделать вакцинацию обязательной для некоторых профессий.

Ранее в ноябре работодатели уже начали требовать у сотрудников сертификаты о вакцинации, перенесенной болезни либо негативные результаты тестов на COVID-19.

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Автор: Катерина Комолова