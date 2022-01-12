Пока что с каникул вышла лишь часть учебных заведений города. Всех учеников эвакуируют.

Во Львове из-за сообщения о заминировании всех школ города проводят эвакуацию учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. По состоянию на сегодня еще не все учебные заведения вышли на учебу - учится только часть. Мы действуем по протоколу: классные руководители обзванивают всех родителей, детей мы эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой", - рассказала руководитель городского управления образования Леся Васюта.

Также отмечается, что старшеклассники продолжат сегодня обучение в дистанционном режиме.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области уточнили, что сообщение о минировании школ города поступило около 11:00.

На местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовщины, а также патрульные полицейские.

Читайте такжеВ Днепре наказали жертву насильника, начавшую насиловать маленьких детейПравоохранители устанавливают личность анонима, который сообщил о заминировании.

Как сообщал УНИАН, утром 12 января в полицию Черкасс поступила анонимная информация о том, что школы города заминированы. Правоохранители начали обследовать помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории на предмет выявления взрывоопасных веществ или предметов. Ученики черкасских школ сегодня будут учиться дистанционно.

Ранее, 11 января примерно в 12:00 правоохранители получили информацию о якобы заминировании всех школ города Киева.

"К нам поступило такое сообщение, нам его передали из СБУ на полицию Киева, - о том, что якобы заминированы все школы в Киеве. Силами взрывотехнической службы, кинологов, следственно-оперативных групп, которые на местах, проверяются объекты, прилегающие территории. Еще проходит проверка", - рассказала вчера в комментарии УНИАН спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

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