Сейчас обследуются помещения школ и прилегающие территории на предмет обнаружения взрывчатки.

В Черкассах правоохранители проверяют информацию о минировании школ города.

Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

"В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что школы города заминированы. Сейчас правоохранители тщательно обследуют помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ей будет предоставлена правовая квалификация. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читайте также"Внезапно умер": на телеканале Рада случайно "похоронили" Стефанчука (видео)В то же время пресс-служба Черкасского горсовета, ссылаясь на информацию заместителя городского головы Анастасии Чубиной сообщила, что сейчас происходит эвакуация детей из учреждений. Обучение сегодня будет проводиться в дистанционной форме.

"Понимаю, что эта ситуация приносит определенные неудобства, однако рисковать жизнью и здоровьем учеников и педагогов мы не можем. Поэтому прошу всех отнестись с пониманием и обеспечить своим детям возможность сегодня учиться онлайн дома", - заявила Чубина.

При этом в местных Telegram-каналах сообщили, что письмо о минировании школ поступило в Черкасскую СБУ. Стоит отметить, что текст очень странный и написан с ошибками, как будто его писал ученик начальных классов или двоечник.

Шутка это или нет пока неизвестно, но детей из черкасских школ выгнали на улицу на время проверки. Отметим, что сейчас в Черкассах около 11 градусов мороза. На опубликованных роликах видно, что дети очень быстро выходят из зданий школ.

Как ранее сообщал УНИАН, в городе Южное Одесской области разоблачен шестиклассник, сделавший ложное сообщение о минировании магазина в торговом центре.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объекта собственности открыто производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования изъят мобильный телефон, с которого звонил подросток.

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